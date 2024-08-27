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Vodafone оновив тарифи в рамках послуги переносу номера

27.08.2024 9:40
Ольга Деркач
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Vodafone запустив оновлені тарифні пропозиції в рамках послуги переносу номера

Vodafone оновив тарифи в рамках послуги переносу номера

Vodafone оновив тарифи в рамках послуги переносу номера Фото: freepik.com

Клієнти, які хочуть перейти до Vodafone, можуть заощадити до 50% на мобільному зв’язку протягом року та зберегти свій номер, включно з кодом оператора, без необхідності перереєстрації в різних сервісах, зокрема банкінгових. Для перенесення номеру можна оформити заявку на сайті або в магазинах Vodafone, йдеться в пресрелізі Vodafone.

Нові абоненти Vodafone можуть обрати зручну форму обслуговування — контракт або передплату. Розмір і тривалість знижки, яка варіюється від 6 до 12 місяців, залежать від обраного тарифу.

Умови тарифів для нових абонентів контракту:

  • Red Turbo: 100 грн/місяць (12 міс.), потім 150 грн/місяць (безлімітний інтернет, 1000 хв на будь-які мережі);
  • Red Start: 120 грн/місяць (12 міс.), потім 190 грн/місяць (20 ГБ інтернету, Online PASS, 200 хв на будь-які мережі, безліміт в мережі Vodafone);
  • Red Pro: 160 грн/місяць (12 міс.), потім 260 грн/місяць (40 ГБ інтернету, Online PASS, Social PASS, 350 хв на будь-які мережі, безліміт в мережі Vodafone);
  • Red Max: 180 грн/місяць (12 міс.), потім 330 грн/місяць (60 ГБ інтернету, Online PASS, Social PASS, Video PASS, 500 хв на будь-які мережі, безліміт в мережі Vodafone);
  • Red Unlim Plus: 200 грн/місяць (12 міс.), потім 400 грн/місяць (безлімітний інтернет, 600 хв на будь-які мережі, безліміт в мережі Vodafone);
  • Red Unlim Max: 250 грн/місяць (12 міс.), потім 500 грн/місяць (безлімітний інтернет, 800 хв на будь-які мережі, безліміт в мережі Vodafone).

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Умови тарифів для нових абонентів, які обирають передплачену форму зв’язку:

  • Turbo: 100 грн/4 тижні (6 міс.), потім 180 грн/4 тижні (безлімітний 4G інтернет, 5ГБ у роумінгу, 400 хв на будь-які мережі в Україні та 26 європейських країнах, безліміт в мережі Vodafone);
  • Joice Start: 120 грн/4 тижні (6 міс.), потім 200 грн/4 тижні (20ГБ інтернету, 5ГБ у роумінгу, 500 хв на будь-які мережі в Україні та 26 європейських країнах, безліміт в мережі Vodafone);
  • Joice Pro: 160 грн/4 тижні (6 міс.), потім 260 грн/4 тижні (30ГБ інтернету, 7ГБ у роумінгу, 600 хв на будь-які мережі в Україні та 26 європейських країнах, безліміт в мережі Vodafone);
  • Joice Max: 180 грн/4 тижні (6 міс.), потім 330 грн/4 тижні (40ГБ інтернету, 10ГБ у роумінгу, 700 хв на будь-які мережі в Україні та 26 європейських країнах, безліміт в мережі Vodafone).

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніVodafone
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