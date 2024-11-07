Прибуток Vodafone впав у 2024 році: причини

За результатами 9 місяців 2024 року прибуток Vodafone впав на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Згідно з заявою компанію це повʼязано з коливанням валютного курсу. За результатами трьох кварталів виручка Vodafone перевищила 18 млрд грн. А чистий прибуток Vodafone за 2024 рік становить 2,9 млрд грн.

Показник OIBDA в цей період перевищив 9,5 млрд грн, маржа OIBDA — 52.9%. Середній дохід на одного користувача (ARPU) у 3 кварталі 2024 року склав 122,4 грн на місяць.

Vodafone продовжує активно інвестувати в інфраструктуру — за 9 місяців 2024 року компанія вклала 3,4 млрд грн. Всього з початку повномасштабної війни інвестиції склали 12,66 млрд грн. Основні напрями — відновлення і підтримка мережі, підвищення енергоефективності об’єктів та розширення ємності мережі.

Vodafone також інвестує в будівництво мереж фіксованого інтернету за технологією GPON. На сьогодні до енергоефективної мережі підключено понад 8 тис. багатоквартирних будинків у 16 містах України. За останні три роки компанія вклала 670 млн грн у розвиток цієї мережі, збільшивши покриття GPON у 10 разів.

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Vodafone активно розширює покриття в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську. У серпні цього року мережа почала будуватись у Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі.

Клієнтська база залишається стабільною порівняно з попереднім кварталом і становить 15,9 млн користувачів. Vodafone вдалося збільшити кількість клієнтів мобільного зв’язку в порівнянні з 3 кварталом минулого року: станом на 30 вересня 2024 року їх кількість зросла на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія зуміла збільшити кількість як приватних абонентів, так і клієнтів корпоративного сегменту. У вересні Vodafone почав продаж номерів з новим кодом – 075, що суттєво розширює можливості вибору бажаної комбінації цифр для нових і наявних абонентів.

Нагадаємо, що Vodafone запустив функцію автопоповнення рахунку. Нову функцію можна налаштувати у застосунку My Vodafone. Для цього потрібно обрати свій номер та/або номер когось із близьких, доданий у застосунок і додати дані картки, з якої списуватиметься автоматичний платіж.

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За матеріалами: Vodafone.