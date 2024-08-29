Скільки заробив Vodafone за пів року: названо суму

Чистий прибуток мобільного оператора Vodafone у першому півріччі 2024-го впав попри зростання доходів

Другий за величиною оператор мобільного зв’язку в країні «Vodafone Україна» опублікував фінансову звітність за перші шість місяців цього року.

Так, виторг компанії з січня по червень збільшилась до 11,707 млрд грн — на 13% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Водночас чистий прибуток Vodafone впав на 14% — до 1,954 млрд грн. Оператор пояснив скорочення прибутку попри зростання виторгу коливаннями валютного курсу.

Водночас показник OIBDA оператора збільшився на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 6,408 млрд грн. А показник маржа OIBDA несуттєво скоротився — на 2,3 відсоткових пункти (в.п.), до 54,7%.

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Кількість клієнтів у Vodafone за шість місяців зросла до 15,9 млн (на 4,1%). При цьому в другому кварталі 2024-го ARPU компанії збільшилось на 4,1% — до 115,8 грн на місяць зі 108,4 грн у першому кварталі.

За пів року компанія інвестувала в розвиток 2,12 млрд грн. В пріоритеті були енергостійкість об’єктів мобільного зв’язку, розширення місткості мережі мобільного зв’язку, будівництво мереж фіксованого доступу до інтернету на базі сучасної технології GPON. Загалом з початку повномасштабної війни інвестиції сягнули 11,36 млрд грн.

Vodafone також у травні розпочав тестувати indoor-рішення 5G, яке компанія побудувала спільно з Nokia в Івано-Франківську на території інноваційного центру «Промприлад».

Нагадаємо, український мобільний оператор Vodafone отримав Ookla’s Speedtest Awards за найшвидший мобільний інтернет в Україні.

Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні із результатом 31.79. Так у першому півріччі 2024 року Vodafone продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження, що склала 26.87 МБ/сек.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна