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Хто з мобільних операторів України надає найшвидший мобільний інтернет

26.08.2024 17:00
Ольга Деркач
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Український мобільний оператор Vodafone отримав Ookla’s Speedtest Awards за найшвидший мобільний інтернет в Україні

Хто з мобільних операторів України надає найшвидший мобільний інтернет

Хто з мобільних операторів України надає найшвидший мобільний інтернет Фото: freepik.com

Компанія Ookla є світовим лідером у сфері тестування додатків, даних та аналізу фіксованого широкосмугового та мобільного зв’язку. Ookla’s Speedtest Awards присуджується операторам мобільних мереж, які демонструють виняткову швидкість і продуктивність у порівнянні з іншими основними мобільними мережами на своєму ринку.

Щоб визначити переможця, Ookla проаналізувала 2 661 108 користувацьких тестів Speedtest. Результати аналізу Ookla підтверджують, що Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні із результатом 31.79. Так у першому півріччі 2024 року Vodafone продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження, що склала 26.87 МБ/сек.

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«Ми постійно працюємо над забезпеченням стабільного зв’язку навіть під час відключень електроенергії. Після масованих атак на енергоінфраструктуру країни, компанія вирішила подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність, — розповідає Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна. — Усі наші базові станції забезпечені батареями і ми постійно оновлюємо парк акумуляторів на користь більш стійких до постійних відключень електроенергії батарей. Кількість базових станцій, які можуть працювати від генераторів вдалось збільшити в 7 разів. Компанія продовжує закупати додаткові генеруючі потужності та системи автономного енергозабезпечення. У час війни наші зв’язківці роблять усе можливе, аби клієнти Vodafone мали постійний зв’язок та могли відчувати переваги швидкого і якісного мобільного інтернету».

Vodafone працює над підвищенням швидкості, доступної користувачам, не лише на базі 4G. У травні цього року Vodafone розпочав тестування 5G indoor-рішення, яке було створено спільно з Nokia в Івано-Франківську на території інноваційного центру Промприлад. Це були перші в Україні локації, де 5G став доступним не тільки через спеціальне демонстраційне обладнання. Випробувати новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій можна було за допомогою звичайних смартфонів та планшетів із підтримкою 5G.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніVodafone
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