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Vodafone запустив функцію автопоповнення рахунку

15.10.2024 14:40
Дарія Шуть
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Vodafone запустив у своєму застосунку нову функцію – автопоповнення рахунку, що значно спрощує користування номером

Vodafone запустив функцію автопоповнення рахунку

Фото: freepik.com

Нову функцію можна налаштувати у застосунку My Vodafone. Для цього потрібно обрати свій номер та/або номер когось із близьких, доданий у застосунок і додати дані картки, з якої списуватиметься автоматичний платіж.

У Vodafone заявили, що автопоповнення мобільного рахунку дозволяє не слідкувати за датами і не витрачати на це час щомісяця. Необхідні для безперервної роботи номера кошти списуються автоматично та вчасно.

Контрактні клієнти зможуть налаштувати автопоповнення відповідно до суми отриманого рахунку за місяць. Абоненти передплаченої форми зв’язку можуть обрати варіант регулярного поповнення: за вартістю тарифу або автопоповнення на будь-яку фіксовану суму.

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Вартість тарифного пакета буде списуватись за день до дати списання за тарифним планом і відповідно до його ціни. Варіант з автопоповненням на фіксовану суму дозволяє обрати зручну дату і кошти списуватимуться, наприклад, 5 числа кожного місяця.

Зупинити автопоповнення можна в будь-який момент у налаштуваннях My Vodafone. Підключити автопоповнення можна не тільки для власного номера. Скористатись новою функцією можна і для поповнення номерів дітей, батьків або інших близьких людей, номери яких додані у My Vodafone.

Нагадаємо, Vodafone запустив оновлені тарифні пропозиції в рамках послуги переносу номера. Нові абоненти Vodafone можуть обрати зручну форму обслуговування — контракт або передплату. Розмір і тривалість знижки, яка варіюється від 6 до 12 місяців, залежать від обраного тарифу.

Також ми писали, що другий за розміром мобільний оператор України, компанія «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU), провела консультації з власниками єврооблігацій на суму $400 млн щодо можливості їх реструктуризації. Однак після того, як близько 31% інвесторів відхилили запропоновані умови, компанія вирішила припинити подальші переговори.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїVodafone
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