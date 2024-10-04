Vodafone не зміг домовитися з власниками єврооблігацій про реструктуризацію

Другий за розміром мобільний оператор України, компанія «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU), провела консультації з власниками єврооблігацій на суму $400 млн щодо можливості їх реструктуризації. Однак після того, як близько 31% інвесторів відхилили запропоновані умови, компанія вирішила припинити подальші переговори

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на повідомлення компанії на Ірландській фондовій біржі.

«У світлі вищевикладеного VFU оголошує, що за відсутності змін у системі контролю за рухом капіталу не має наміру вести подальші переговори з власниками облігацій. Натомість VFU зосередиться на інших способах виконання своїх зобов’язань за облігаціями, а саме продовжить обговорення з відповідними органами влади України, включно із Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року», — йдеться у повідомленні компанії на біржі.

Згідно з інформацією, переговори щодо реструктуризації п’ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, проходили з 19 по 30 вересня цього року. Вони були необхідні через обмеження на контроль за рухом капіталу, які діють в Україні та унеможливлюють транскордонні виплати з України для погашення облігацій VFU.

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Власникам єврооблігацій запропонували такі основні умови: продовження терміну погашення на три роки, підвищення відсоткової ставки до 7,7%, виплату комісії за згоду у розмірі 1,5%, заставу активів VFU, розміщених в Україні, для погашення боргу, а також нову умову щодо обов’язкового дострокового погашення у разі пом’якшення чинних обмежень на рух капіталу.

«Однак після переговорів пропозицію про реструктуризацію власники облігацій, які володіють приблизно 31% облігацій, відхилили цю пропозицію», — йдеться у повідомленні.

VFU підкреслює, що, попри неможливість здійснювати транскордонні виплати за межі України для полегшення погашення єврооблігацій, фінансове становище компанії залишається стабільним. Компанія має достатній рівень ліквідності, щоб своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання всередині країни у найближчій перспективі.

У серпні VFU здійснила виплату чергового процентного доходу за єврооблігаціями на суму $12,4 млн.

«Платіж було здійснено з українського банківського рахунку компанії, що стало можливим після останньої лібералізації валютного контролю, що дозволяє транскордонні платежі для обслуговування боргу», — йшлося у повідомленні.

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