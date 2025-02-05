Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi

Три загальнонаціональні оператори мобільного зв’язку запровадили на своїх мережах послуги VoLTE та VoWiFi

Про це йдеться у повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) у Facebook.

Технологія 4G (LTE) не лише забезпечує значно вищу швидкість передачі даних порівняно з 3G та 2G, але й сприяє покращенню якості голосового зв’язку, дозволяючи залишатися на зв’язку навіть у зонах зі слабким сигналом.

Функція «Voice over LTE» (VoLTE) дає змогу здійснювати дзвінки через мережу 4G замість традиційних 2G/3G, що забезпечує стабільніший зв’язок і вищу якість звуку.

Технологія «Voice over WiFi» (VoWiFi) дозволяє телефонувати через Wi-Fi у місцях зі слабким покриттям мобільної мережі, наприклад, у будівлях із товстими стінами, підвальних або напівпідвальних приміщеннях, а також у зонах, куди сигнал мобільного оператора майже не доходить.

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Це зручна альтернатива встановленню «репітера» — пристрою, який може розміщувати на локації абонента лише мобільний оператор. Лише за такої умови можна уникнути ризику створення радіозавад для інших користувачів мобільної мережі.

Починаючи з грудня 2024 року, українські абоненти 4G усіх трьох операторів, які користуються сучасними моделями смартфонів, можуть скористатися обома цими послугами.

Зверніть увагу: для використання VoLTE достатньо, щоб ваш смартфон підтримував цю функцію (у деяких випадках її потрібно активувати в налаштуваннях). Аби підключити VoWiFi до свого номера, необхідно звернутися до мобільного оператора.

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