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Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi

05.02.2025 18:00
Ольга Деркач
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Три загальнонаціональні оператори мобільного зв’язку запровадили на своїх мережах послуги VoLTE та VoWiFi

Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi

Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi Фото: freepik.com

Про це йдеться у повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) у Facebook.

Технологія 4G (LTE) не лише забезпечує значно вищу швидкість передачі даних порівняно з 3G та 2G, але й сприяє покращенню якості голосового зв’язку, дозволяючи залишатися на зв’язку навіть у зонах зі слабким сигналом.

Функція «Voice over LTE» (VoLTE) дає змогу здійснювати дзвінки через мережу 4G замість традиційних 2G/3G, що забезпечує стабільніший зв’язок і вищу якість звуку.

Технологія «Voice over WiFi» (VoWiFi) дозволяє телефонувати через Wi-Fi у місцях зі слабким покриттям мобільної мережі, наприклад, у будівлях із товстими стінами, підвальних або напівпідвальних приміщеннях, а також у зонах, куди сигнал мобільного оператора майже не доходить.

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Це зручна альтернатива встановленню «репітера» — пристрою, який може розміщувати на локації абонента лише мобільний оператор. Лише за такої умови можна уникнути ризику створення радіозавад для інших користувачів мобільної мережі.

Починаючи з грудня 2024 року, українські абоненти 4G усіх трьох операторів, які користуються сучасними моделями смартфонів, можуть скористатися обома цими послугами.

Зверніть увагу: для використання VoLTE достатньо, щоб ваш смартфон підтримував цю функцію (у деяких випадках її потрібно активувати в налаштуваннях). Аби підключити VoWiFi до свого номера, необхідно звернутися до мобільного оператора.

Нагадаємо, що акції Київстару будуть торгуватися на біржі Nasdaq у Нью-Йорку. Реалізація цієї угоди дозволить Київстар стати однією з перших українських компаній, представлених на американській біржі. Це відкриє доступ для американських та міжнародних інвесторів до участі в розвитку Київстар і сприятиме ширшому відновленню економіки України.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїlifecellVodafone
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