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Акції Київстару будуть торгуватися на біржі Nasdaq у Нью-Йорку

14.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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VEON Ltd., міжнародний цифровий оператор, і Cohen Circle Acquisition Corp., спеціалізована компанія зі злиття та придбання, повідомили про підписання угоди щодо спільного бізнес-проєкту. Їхня мета – забезпечити опосередковане розміщення компанії Київстар, українського цифрового оператора VEON, на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC у США

Акції Київстару будуть торгуватися на біржі Nasdaq у Нью-Йорку

Акції Київстару будуть торгуватися на біржі Nasdaq у Нью-Йорку Фото: pixabay.com

Реалізація цієї угоди дозволить Київстар стати однією з перших українських компаній, представлених на американській біржі. Це відкриє доступ для американських та міжнародних інвесторів до участі в розвитку Київстар і сприятиме ширшому відновленню економіки України.

«Ми пишаємося тим, що з виходом Київстар на фондову біржу Nasdaq ми відкриваємо для України американський та глобальний ринки. Як найбільший приватний інвестор в Україні, ми, завдяки цьому важливому кроку, ще більше посилюємо наш заклик «Інвестуй в Україну зараз!», демонструючи потенціал зростання країни та пропонуючи американським інвесторам прямий доступ до її майбутніх економічних можливостей», — коментує Огі К. Фабела ІІ, Голова правління та засновник VEON.

Київстар — провідний цифровий оператор України з найбільшою мережею мобільного та фіксованого зв’язку, що обслуговує близько 24 млн абонентів. У портфелі компанії — цифрова медична платформа Helsi з 28 млн користувачів і платформа «Київстар ТБ» для кіно та телебачення.

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Компанія лідирує у сфері корпоративних послуг, пропонуючи хмарні рішення, кібербезпеку, штучний інтелект і розробку ПЗ через Kyivstar Tech. Київстар також співпрацює з міжнародними технологічними гігантами, зокрема зі Starlink, запроваджуючи супутниковий зв’язок Direct to Cell для зміцнення інфраструктури зв’язку в Україні.

«В історії Київстар і України сьогодні починається нова глава. Це не просто про бізнес — це про віру в Україну та її майбутнє. Ми разом з VEON взяли на себе зобов’язання інвестувати один мільярд доларів у розвиток країни, і тепер відкриваємо шлях для глобальних інвесторів. Переконаний, що цей крок надихне й інших великих інвесторів повірити в потенціал України та інвестувати в її майбутнє вже сьогодні, не чекаючи завершення війни», — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстару.

Підписання протоколу дозволяє VEON та Cohen Circle опрацювати можливість об’єднання бізнесу між VEON Holdings B.V. та Cohen Circle для непрямого лістингу Київстар на біржі Nasdaq. VEON зберігатиме мажоритарний пакет акцій компанії. Деталі об’єднання буде оголошено після підписання остаточної угоди, очікуваного до початку другого кварталу 2025 року.

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Рубрики: ІнвестиціїКиївстарСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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