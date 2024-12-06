Київстар підіймає ціни на 25%: які тарифи здорожчали

Як компенсацію за підвищення вартості тарифів Київстар обіцяє надати абонентам більше послуг та бонусів

Найбільший український мобільний оператор Київстар розповів про відчутне здорожчання тарифів — у середньому до кінця 2024 року ціни зростуть на 25%.

Як розповіли в компанії, вже було переглянуто умови деяких тарифів планів для контрактних абонентів, а до кінця року планується змінити також частину тарифів передплати. Підвищення ціни у Київстарі пояснили «прагненням надавати якісний зв’язок, стабільний інтернет і додаткові сервіси».

Також на рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії. У Київстарі наголосили, що ці зміни є вимушеним кроком й обґрунтованою реакцією компанії.

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Водночас мобільний оператор обіцяє більше переваг та послуг у тарифах. Це зокрема додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під’єднувати додаткові безлімітні сервіси.

Тарифи вже змінились для планів «LOVE UA Світло Контракт 2023», «ВАШ Регіон», «ВАШ Оптимум», Smart Max, «ВАШ Преміум» та «ВАШ Преміум+». Додатково в цих тарифних планах з’явились акційні суперсили, які можна увімкнути до кінця червня 2025 року.

Також закрито тарифні плани: «ВАШ Вибір», Smart, Київстар 4G, «Безлім», «Київстар 4G Extra+ 2018», «LOVE UA Магніт Контракт 2023». Зазначається, що користувачам цих тарифів запропонували інші.

Востаннє компанія підвищувала тарифи для частини абонентів у квітні-травні 2024 року. У компанії не змогли спрогнозувати, як ситуація розвиватиметься у 2025 році, зазначивши, що точних дат або переліку тарифів, які можуть змінитися, немає.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 47,85% корпоративних прав VEON у Київстарі та зі 100% корпоративних прав VEON в її інших українських дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi).

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За матеріалами Інтерфакс-Україна