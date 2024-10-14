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Власник Київстару переносить штаб-квартиру з Європи: причина

14.10.2024 14:40
Дарія Шуть
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Компанія Veon вирішила перенести штаб-квартиру з Амстердама. CEO компанії раніше критикував обмежувальний голландський візовий режим

Власник Київстару переносить штаб-квартиру з Європи: причина

Фото: freepik.com

Veon — оператор бездротового зв’язку, який володіє найбільшою в Україні мобільною компанією «Київстар» — заявив про плани перенести свою штаб-квартиру з Амстердама до Дубаю.

«Наше рішення про перенесення штаб-квартири Veon до Дубаю відображає стратегічну переорієнтацію нашої діяльності з метою наближення до наших ключових ринків», — заявив головний виконавчий директор компанії Каан Терзіоглу.

Переїзд Veon відбувається на тлі занепокоєння низки голландських компаній щодо погіршення бізнес-клімату в Нідерландах, особливо на тлі ймовірного посилення антиміграційної політики.

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Раніше цього року Терзіоглу висловив занепокоєння з приводу чинних правил, які ускладнюють повсякденне ведення бізнесу в Нідерландах, особливо обмежувального візового режиму країни. За його словами, потрібно шість місяців, щоб записатися на прийом для отримання візи.

Цей крок слідує за літнім оголошенням, що компанія планує вийти з лістингу Euronext Amsterdam, посилаючись на низьку ліквідність акцій в Європі та регуляторні витрати.

Компанія, акції якої також котируються на біржі Nasdaq, очікує, що процес делістингу відбудеться в 4 кварталі 2024 року. Наразі Veon працює на шести ринках, включаючи Україну, Пакистан і Бангладеш.

Нагадаємо, VEON Ltd., глобальний цифровий оператор, оголошує, що через свою 100% дочірню компанію Київстар планує збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п’ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

Зазначається, що оновлений план на $600 млн перевищує раніше оголошені інвестиційні зобов’язання. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески та партнерства.

Також ми писали, що Київстар у другому кварталі 2024 року збільшив виторг на 9,5% і EBITDA на 9,8% порівняно з аналогічним періодом торік.

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Рубрики: КиївстарКомпаніїСвітНовини
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