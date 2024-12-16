close-btn
PaySpaceMagazine

Vodafone підвищить ціни на тарифи: хто платитиме більше

16.12.2024 19:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Вартість низки тарифів від Vodafone незабаром зросте на 70-120 грн, проте їхнє наповнення при цьому не зміниться

Vodafone підвищить ціни на тарифи: хто платитиме більше

Фото: freepik.com

Мобільний оператор Vodafone опублікував на своєму сайті інформацію про зміну ціни на деякі тарифи передплати. Нововведення почнуть діяти з 24 грудня.

В середньому вартість тарифів стане вищою на 70-120 грн, проте наповнення при цьому не зміниться. Тобто додаткових хвилин, збільшення обсягу інтернету тощо не буде. Мова йде про наступні чотири тарифи.

Читайте також: Vodafone Україна інвестує 950 млн грн в інтернет-мережу

Joice Start

Цей тариф здорожчає на 70 грн – з поточних 200 до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

  • Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.
  • 30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.
  • Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.
  • 600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

Однак для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн замість 270 грн. Однак лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Turbo

За цей тариф з 24 грудня доведеться платити 270 грн замість 180 грн на місяць (+90 грн). Базові умови тарифу:

  • Безлімітні мобільний інтернет та дзвінки в мережі Vodafone.
  • 800 хвилин для дзвінків на номери інших мереж.
  • Роумінг у 28 країнах.

Також діє акційна пропозиція. Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Вас може зацікавити: Прибуток Vodafone впав у 2024 році: причини

Joice Max

Тариф здорожчає із 330 до 450 грн, тобто на 120 грн. Базові умови наступні:

  • Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.
  • 40 ГБ інтернету в Україні, 10 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.
  • Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.
  • 700 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», — зазначають у Vodafone.

Joice Pro

Він здорожчає на 70 грн – з 200 грн до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

  • Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.
  • 30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.
  • Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.
  • 600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

Так само для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 260 грн замість 330 грн.

Нагадаємо, Vodafone Україна активно тестує власний проєкт із сонячними електростанціями (СЕС) для живлення своїх базових станцій. Наразі три СЕС розміщені на земельних майданчиках у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах

Vodafone оновив тарифи в рамках послуги переносу номера

Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів

За матеріалами OBOZ.ua

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніVodafone
google news
Новини по темі
Vodafone Україна інвестує 950 млн грн в інтернет-мережу 13.12.2024

Vodafone Україна інвестує 950 млн грн в інтернет-мережу
Vodafone Україна почав тестувати власні сонячні електростанції 12.12.2024

Vodafone Україна почав тестувати власні сонячні електростанції
Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн 19.11.2024

Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн
Прибуток Vodafone впав у 2024 році: причини 07.11.2024

Прибуток Vodafone впав у 2024 році: причини
Інтернет від Vodafone можна оплатити за допомогою національного кешбеку 31.10.2024

Інтернет від Vodafone можна оплатити за допомогою національного кешбеку
Vodafone запустив функцію автопоповнення рахунку 15.10.2024

Vodafone запустив функцію автопоповнення рахунку
Вибір редакції
Всі
Як цифровізація трансформує бізнес в Україні: інтерв’ю з учасниками V Форуму «Бізнес без паперу»
ТОП статей 16.12.2024

Як цифровізація трансформує бізнес в Україні: інтерв’ю з учасниками V Форуму «Бізнес без паперу»

 Несподівані прогнози Saxo Bank на 2025: економіка, бізнес та технології
ТОП статей 16.12.2024

Несподівані прогнози Saxo Bank на 2025: економіка, бізнес та технології
Останні новини
Сьогодні  20:20

Роберт Кійосакі розповів про наступну велику інвестицію

 Сьогодні  19:40

Vodafone підвищить ціни на тарифи: хто платитиме більше

 Сьогодні  19:00

Svitlo та USAID запускають програму підтримки українського бізнесу «Світло можливостей 3.0»

 Сьогодні  18:20

monobank запустив Дія.Картку

 Сьогодні  17:40

НКЦПФР оновила перелік ненадійних інвестпроєктів

 Сьогодні  17:00

Скільки в Росії українських компаній-близнюків — YouControl

 Сьогодні  15:40

Коли захист Біткоїна буде зламано — прогноз CEO Social Capital

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber