Vodafone підвищить ціни на тарифи: хто платитиме більше

Вартість низки тарифів від Vodafone незабаром зросте на 70-120 грн, проте їхнє наповнення при цьому не зміниться

Мобільний оператор Vodafone опублікував на своєму сайті інформацію про зміну ціни на деякі тарифи передплати. Нововведення почнуть діяти з 24 грудня.

В середньому вартість тарифів стане вищою на 70-120 грн, проте наповнення при цьому не зміниться. Тобто додаткових хвилин, збільшення обсягу інтернету тощо не буде. Мова йде про наступні чотири тарифи.

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Joice Start

Цей тариф здорожчає на 70 грн – з поточних 200 до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

Однак для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн замість 270 грн. Однак лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Turbo

За цей тариф з 24 грудня доведеться платити 270 грн замість 180 грн на місяць (+90 грн). Базові умови тарифу:

Безлімітні мобільний інтернет та дзвінки в мережі Vodafone.

800 хвилин для дзвінків на номери інших мереж.

Роумінг у 28 країнах.

Також діє акційна пропозиція. Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн за умови відсутності інших пропозицій на номері.

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Joice Max

Тариф здорожчає із 330 до 450 грн, тобто на 120 грн. Базові умови наступні:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

40 ГБ інтернету в Україні, 10 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

700 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», — зазначають у Vodafone.

Joice Pro

Він здорожчає на 70 грн – з 200 грн до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

Так само для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 260 грн замість 330 грн.

Нагадаємо, Vodafone Україна активно тестує власний проєкт із сонячними електростанціями (СЕС) для живлення своїх базових станцій. Наразі три СЕС розміщені на земельних майданчиках у Полтавській та Дніпропетровській областях.

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За матеріалами OBOZ.ua