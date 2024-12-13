Vodafone Україна інвестує 950 млн грн в інтернет-мережу

Один з найбільших в Україні мобільних операторів Vodafone інвестує майже мільярд гривень в мережу фіксованого енергонезалежного інтернету

Vodafone Україна планує до кінця цього року інвестувати 950 млн грн у розвиток GPON-мереж, розповіла CEO компанії Ольга Устинова.

GPON – це гігабітна пасивна оптична мережа, яка дозволяє розвивати швидкість передачі даних до 1 000 Мбіт/с. Це в 40 разів перевищує можливості модемної технології ADSL. Фактично це Інтернет, який працює максимально ефективно та без світла.

За словами Устинової, Vodafone Україна збільшила інвестиції в енергоефективні технології, зокрема GPON, внаслідок регулярних відключень електроенергії влітку. І наступного року обсяг інвестицій залишиться незмінним.

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Пріоритетним напрямом стане переведення на GPON-технологію мережі провайдера «Фрінет», якого мобільний оператор придбав у 2023 році.

Також Vodafone Україна розглядає можливість придбання вже побудованих GPON-мереж, однак цей процес ускладнюється через специфіку ринку.

«Купувати малих провайдерів із GPON складно. Часто це бізнес, побудований на ФОПах – він не відповідає вимогам комплаєнсу», — пояснила Устинова.

Нагадаємо, Vodafone Україна активно тестує власний проєкт із сонячними електростанціями (СЕС) для живлення своїх базових станцій. Наразі три СЕС розміщені на земельних майданчиках у Полтавській та Дніпропетровській областях.

За словами Устинової, за сприятливих умов влітку такі станції можуть забезпечувати повністю автономну роботу базових станцій мобільного оператора. Однак це не є альтернативою на зиму — в українському кліматі сонячні панелі не генерують достатньо енергії для живлення базової станції.

Раніше ми писали, що НКЕК провела аукціон із п’яти лотів у трьох діапазонах радіочастот. У торгах взяли участь найбільші мобільні оператори: Київстар, Vodafone та lifecell. Сумарно вони заплатили 2,895 млрд грн, отримавши в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц.

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За матеріалами Forbes