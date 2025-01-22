lifecell підвищить тарифи у лютому

Тарифи оператора lifecell, який займає третє місце за кількістю абонентів, зростуть у лютому

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив генеральний директор DVL («Датагруп», «Воля» та lifecell) Михайло Шелемба.

«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», — сказав він.

Це пов’язано зі збільшенням вартості електроенергії.

«Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це», — додав Шелемба.

Генеральний директор DVL пояснив, як компанії вдасться мінімізувати вплив підвищення тарифів на клієнтів

«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», — розповів Шелемба.

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Зміни тарифів не торкнуться нових клієнтів, які перейшли до lifecell із збереженням свого номера, починаючи з грудня. Вони змогли зафіксувати ціну своїх тарифів до кінця року.

Нагадаємо, що власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер. Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля стала власником Датагруп-Volia та lifecell. 9 вересня NJJ оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні. Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.

Раніше ми писали, що Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів. Наприкінці липня 2024 року Державна служба спеціального звʼязку та інформації України зобовʼязала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла та виконати інші вимоги. У зв’язку з цим найбільші українські оператори зв’язку — Київстар, Vodafone та lifecell — випустили спільну заяву, де звернули увагу на кілька важливих нюансів.

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