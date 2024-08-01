lifecell розширив 4G покриття в Україні

За перше півріччя 2024 року команда lifecell запустила 265 нових та модернізувала 820 базових станцій по Україні

Згідно з пресрелізом компанії, ще 290 населених пунктів з населенням понад 121 тисячу осіб тепер мають доступ до швидкісного мобільного інтернету 4G.

З початку 2024 року команда lifecell запустила 265 нових базових станцій у різних регіонах України. Найбільше нових станцій збудовано в Київській, Закарпатській, Львівській, Черкаській, Вінницькій, Одеській та Чернігівській областях. Незважаючи на постійну загрозу обстрілів з боку рф, оператор продовжував розбудову мережі також у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Окрім будівництва нових базових станцій і відновлення пошкодженого окупантами обладнання, lifecell за пів року модернізував 820 базових станцій, завдяки чому 2/3G-абоненти отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету 4G. Так станом на липень 2024 року понад 17 тис. міст і сіл України з населенням понад 31 млн людей мають 4G від lifecell.

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У прифронтових областях (Харківська, Запорізька, Херсонська, Донецька) обладнання оператора регулярно потерпає від обстрілів, і ремонтним бригадам доводиться виїжджати й ремонтувати його, щоб підтримувати в цих регіонах зв’язок. Лише за перші шість місяців 2024 року ремонтні бригади lifecell здійснили майже 44 тис. виїздів на ремонт обладнання через обстріли й знеструмлення.

Окрім розширення покриття, команда мобільного оператора працює над забезпеченням зв’язку для українців навіть під час знеструмлень. Понад 5 000 базових станцій lifecell в Україні вже переобладнано новими літієвими батареями. Ці батареї швидко заряджаються, є витривалими та можуть забезпечувати зв’язок протягом 4 годин без стаціонарного живлення і при помірному навантаженні на мережу.

Станом на липень 2024 року більше 1 700 базових станцій lifecell обладнані альтернативними джерелами енергії через генератори — стаціонарні, мобільні та партнерські. Від початку терористичних атак на енергетичну інфраструктуру у 2022 році компанія інвестувала в енергонезалежність мережі 950 млн грн, і до кінця 2024 року ця сума перевищить 1 млрд грн.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет схвалив продаж lifecell. 25 липня 2024 року АМКУ надав дозвіл на купівлю компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл», а також ТОВ «Глобал Білгі» і ТОВ «Укртауер» (українські дочірні компанії Turkcell). Це одна з найбільших угод за останні роки на телекомунікаційному ринку.

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