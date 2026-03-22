lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф

22.03.2026 14:30
Ольга Деркач

Мобільний оператор lifecell почав інформувати частину своїх абонентів про оновлення умов обслуговування. Користувачі отримали повідомлення про зміну вартості активованого тарифу: пакет подорожчав на 100 грн, проте разом із цим було оновлено і його наповнення

lifecell піднімає ціни на бюджетний тариф

Який тариф lifecell змінює вартість

Оновлення стосуються акційного тарифу «Потужний». Йдеться про архівний тарифний план для абонентів передплати, який наразі вже не доступний для нових підключень. Станом до 2 квітня 2026 року діють такі ціни:

  • 220 грн/міс. — базова вартість;
  • 200 грн/міс. — для номерів, що пройшли ідентифікацію або персоніфікацію;
  • 150 грн/міс. — для абонентів, які перенесли номер у мережу lifecell.

Із початком квітня щомісячна плата зросте. Стандартна ціна підвищиться до 320 грн (+100 грн), пільгова — до 270 грн (+70 грн), а для клієнтів, які скористалися перенесенням номера, — до 200 грн (+50 грн). Абоненти вже отримують повідомлення з новими умовами, а також пропозицію безкоштовно перейти на інший тариф до 3 квітня.

Разом зі зростанням вартості оператор також переглянув наповнення тарифу. Зокрема, з 2 квітня збільшиться обсяг мобільного інтернету для використання в країнах Європейського Союзу — до 11 ГБ замість попередніх 8 ГБ.

У разі незгоди з оновленими умовами абоненти можуть безкоштовно змінити тариф на один із чинних до 3 квітня або ж розірвати договір із lifecell в односторонньому порядку протягом семи днів від моменту отримання повідомлення про зміни.

Нагадаємо, що найбільший мобільний оператор України Київстар продовжує змінювати умови обслуговування для частини абонентів. З 1 березня компанія провела чергову хвилю підвищення вартості пакетів послуг у низці архівних тарифних планів.

Джерело: novyny.live.

