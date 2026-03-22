lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф

Мобільний оператор lifecell почав інформувати частину своїх абонентів про оновлення умов обслуговування. Користувачі отримали повідомлення про зміну вартості активованого тарифу: пакет подорожчав на 100 грн, проте разом із цим було оновлено і його наповнення

Який тариф lifecell змінює вартість

Оновлення стосуються акційного тарифу «Потужний». Йдеться про архівний тарифний план для абонентів передплати, який наразі вже не доступний для нових підключень. Станом до 2 квітня 2026 року діють такі ціни:

220 грн/міс. — базова вартість;

200 грн/міс. — для номерів, що пройшли ідентифікацію або персоніфікацію;

150 грн/міс. — для абонентів, які перенесли номер у мережу lifecell.

Із початком квітня щомісячна плата зросте. Стандартна ціна підвищиться до 320 грн (+100 грн), пільгова — до 270 грн (+70 грн), а для клієнтів, які скористалися перенесенням номера, — до 200 грн (+50 грн). Абоненти вже отримують повідомлення з новими умовами, а також пропозицію безкоштовно перейти на інший тариф до 3 квітня.

Разом зі зростанням вартості оператор також переглянув наповнення тарифу. Зокрема, з 2 квітня збільшиться обсяг мобільного інтернету для використання в країнах Європейського Союзу — до 11 ГБ замість попередніх 8 ГБ.

У разі незгоди з оновленими умовами абоненти можуть безкоштовно змінити тариф на один із чинних до 3 квітня або ж розірвати договір із lifecell в односторонньому порядку протягом семи днів від моменту отримання повідомлення про зміни.

Нагадаємо, що найбільший мобільний оператор України Київстар продовжує змінювати умови обслуговування для частини абонентів. З 1 березня компанія провела чергову хвилю підвищення вартості пакетів послуг у низці архівних тарифних планів.

