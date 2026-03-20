Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції Chevron на початку 2026

20.03.2026 13:40
Ольга Деркач

Акції Chevron Corporation (NYSE: CVX) зросли на 1,2%, оскільки геополітичні події продовжують підтримувати котирування

З початку року CVX додали близько 28% і на момент написання торгуються трохи вище $200.

Основними драйверами зростання, звісно, стали спільні проєкти нафтового гіганта з PDVSA — державною нафтовою компанією Венесуели, де американський партнер видобуває приблизно 200 000 барелів на добу.

Водночас конфлікти на Близькому Сході, а також спричинене ними зростання цін на нафту привертають увагу інвесторів до енергетичного сектору.

На початку 2026 року акції Chevron торгувалися трохи нижче $159. Відповідно, інвестор, який вклав $1 000 на початку року, зараз мав би відчутний прибуток.

Зокрема, за поточною ціною така інвестиція зараз коштувала б приблизно $1 280 без урахування дивідендів, виплачених за цей період.

Цікаве по темі: Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями

Для порівняння, деякі конкуренти Chevron, зокрема Enbridge і Enterprise Products, зросли лише на 12% і 15% відповідно за той самий період від початку року.

Прогноз щодо акцій Chevron

Хоча зростання цього кварталу є доволі сильним, деякі технічні показники залишаються нестабільними. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) на рівні 72 свідчить про перегрітий ринок після нещодавнього зростання.

Впевнене закріплення вище $205 може підтвердити новий бичачий прорив, тоді як падіння нижче $197 може сигналізувати про фіксацію прибутку, оскільки трейдери реагують на перекупленість.

Потенційним драйвером подальшого зростання наразі виглядає план розширення ключового проєкту Chevron Petropiar в Орінокському поясі, що дозволить компанії наростити видобуток і експорт.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

Аналітик з Волл-стріт назвав 3 акції для купівлі на тлі війни США та Ірану

$1000 в акціях Berkshire після відставки Баффета: яка дохідність

Джерело: Finbold.

google news
Новини по темі
Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями 19.03.2026

Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями
Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій 18.03.2026

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій
Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер 16.03.2026

Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер
Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії 15.03.2026

Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії
Кійосакі розповів, що робити у разі втрат на фондовому ринку 12.03.2026

Кійосакі розповів, що робити у разі втрат на фондовому ринку
Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами 11.03.2026

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами

Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

Останні новини
Сьогодні  17:40

До бюджету надійшло понад 100 млрд грн ПДФО

 Сьогодні  15:00

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

 Сьогодні  13:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції Chevron на початку 2026

 Сьогодні  12:20

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

 Сьогодні  11:10

Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати

 Сьогодні  10:10

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%

 19.03.2026  21:00

Стартував прийом заявок на премію «Вчасно.Кращі» для цифрових бізнес-кейсів

 Всі новини
