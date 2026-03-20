Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції Chevron на початку 2026

Акції Chevron Corporation (NYSE: CVX) зросли на 1,2%, оскільки геополітичні події продовжують підтримувати котирування

З початку року CVX додали близько 28% і на момент написання торгуються трохи вище $200.

Основними драйверами зростання, звісно, стали спільні проєкти нафтового гіганта з PDVSA — державною нафтовою компанією Венесуели, де американський партнер видобуває приблизно 200 000 барелів на добу.

Водночас конфлікти на Близькому Сході, а також спричинене ними зростання цін на нафту привертають увагу інвесторів до енергетичного сектору.

Скільки б ви мали, якби інвестували $1 000 в акції Chevron на початку 2026 року

На початку 2026 року акції Chevron торгувалися трохи нижче $159. Відповідно, інвестор, який вклав $1 000 на початку року, зараз мав би відчутний прибуток.

Зокрема, за поточною ціною така інвестиція зараз коштувала б приблизно $1 280 без урахування дивідендів, виплачених за цей період.

Для порівняння, деякі конкуренти Chevron, зокрема Enbridge і Enterprise Products, зросли лише на 12% і 15% відповідно за той самий період від початку року.

Прогноз щодо акцій Chevron

Хоча зростання цього кварталу є доволі сильним, деякі технічні показники залишаються нестабільними. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) на рівні 72 свідчить про перегрітий ринок після нещодавнього зростання.

Впевнене закріплення вище $205 може підтвердити новий бичачий прорив, тоді як падіння нижче $197 може сигналізувати про фіксацію прибутку, оскільки трейдери реагують на перекупленість.

Потенційним драйвером подальшого зростання наразі виглядає план розширення ключового проєкту Chevron Petropiar в Орінокському поясі, що дозволить компанії наростити видобуток і експорт.

Джерело: Finbold.