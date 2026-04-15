lifecell змінює умови деяких тарифних планів

lifecell оновлює частину тарифів для бізнес-користувачів. Із 15 квітня 2026 року зміниться не лише вартість пакетів, а й їх наповнення, а подекуди — навіть назви тарифних планів

Оператор оприлюднив перелік оновлень, які торкнуться низки популярних тарифів.

Що зміниться в тарифах

У лінійці «Діджитал офіс» відбудеться як ребрендинг, так і перегляд умов. Тариф «Діджитал офіс 250» отримає нову назву — «Діджитал офіс 280», а його вартість зросте до 280 грн. Водночас обсяг інтернету збільшать із 15 ГБ до 25 ГБ.

Схожі зміни чекають і на «Діджитал офіс 250+», який перейменують у «Діджитал офіс 300». Щомісячна плата підвищиться до 300 грн, а пакет мобільного інтернету розширять із 20 ГБ до 30 ГБ.

Тариф «Діджитал офіс 300» також оновлюють — він стане «Діджитал офіс 350». Його ціна зросте до 350 грн, а обсяг трафіку збільшиться з 30 ГБ до 35 ГБ.

У тарифах «Бізнес Спілка» та «Бізнес Спілка післяоплата» підвищать вартість із 150 грн до 200 грн. Натомість абоненти отримають удвічі більше хвилин на інші напрямки — 200 хв замість 100.

Для тарифів «Бізнес Альянс» і «Бізнес Альянс післяоплата» зміни будуть менш відчутними: ціна зросте до 220 грн, але наповнення залишиться без змін — безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 300 хв на інші напрямки, 25 ГБ інтернету та 100 SMS.

Аналогічна ситуація з тарифами «Бізнес Ліга» та «Бізнес Ліга післяоплата». Їхня вартість підвищиться до 280 грн, тоді як пакет послуг залишиться тим самим: безліміт у мережі, 400 хв на інші напрямки, 30 ГБ інтернету та 100 SMS.

Тариф «Футбол» також подорожчає — до 295 грн. Водночас користувачі отримають більше трафіку: 40 ГБ замість 35 ГБ.

У тарифі «Консультант плюс» ціна зросте до 295 грн, а обсяг інтернету подвоїться — з 15 ГБ до 30 ГБ. Для окремих абонентів, яких перевели на цей тариф у грудні 2024 року з планів «Профспілка», «Харків’янин Ультра» та «Харків’янин Преміум», вартість підвищиться з 75 грн до 118 грн при такому ж збільшенні трафіку.

Коли почнуть діяти нові умови

Абоненти, які встигнуть оплатити пакет до 14 квітня включно, зможуть користуватися старими умовами до завершення оплаченного періоду.

Нові тарифи почнуть діяти:

для чинних користувачів — під час наступної оплати після 15 квітня;

для нових — одразу при підключенні з цієї дати.

lifecell дозволить абонентам змінити тарифний план без додаткової плати. Така можливість діятиме з 8 до 30 квітня 2026 року — у цей період можна перейти на будь-який доступний тариф оператора.

Джерело: businessua.