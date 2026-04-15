close-btn
PaySpaceMagazine

lifecell змінює умови деяких тарифних планів

15.04.2026 16:20
Ольга Деркач

lifecell оновлює частину тарифів для бізнес-користувачів. Із 15 квітня 2026 року зміниться не лише вартість пакетів, а й їх наповнення, а подекуди — навіть назви тарифних планів

Фото: unsplash.com

Оператор оприлюднив перелік оновлень, які торкнуться низки популярних тарифів.

Що зміниться в тарифах

У лінійці «Діджитал офіс» відбудеться як ребрендинг, так і перегляд умов. Тариф «Діджитал офіс 250» отримає нову назву — «Діджитал офіс 280», а його вартість зросте до 280 грн. Водночас обсяг інтернету збільшать із 15 ГБ до 25 ГБ.

Схожі зміни чекають і на «Діджитал офіс 250+», який перейменують у «Діджитал офіс 300». Щомісячна плата підвищиться до 300 грн, а пакет мобільного інтернету розширять із 20 ГБ до 30 ГБ.

Тариф «Діджитал офіс 300» також оновлюють — він стане «Діджитал офіс 350». Його ціна зросте до 350 грн, а обсяг трафіку збільшиться з 30 ГБ до 35 ГБ.

У тарифах «Бізнес Спілка» та «Бізнес Спілка післяоплата» підвищать вартість із 150 грн до 200 грн. Натомість абоненти отримають удвічі більше хвилин на інші напрямки — 200 хв замість 100.

Для тарифів «Бізнес Альянс» і «Бізнес Альянс післяоплата» зміни будуть менш відчутними: ціна зросте до 220 грн, але наповнення залишиться без змін — безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 300 хв на інші напрямки, 25 ГБ інтернету та 100 SMS.

Аналогічна ситуація з тарифами «Бізнес Ліга» та «Бізнес Ліга післяоплата». Їхня вартість підвищиться до 280 грн, тоді як пакет послуг залишиться тим самим: безліміт у мережі, 400 хв на інші напрямки, 30 ГБ інтернету та 100 SMS.

Цікаве по темі: lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф

Тариф «Футбол» також подорожчає — до 295 грн. Водночас користувачі отримають більше трафіку: 40 ГБ замість 35 ГБ.

У тарифі «Консультант плюс» ціна зросте до 295 грн, а обсяг інтернету подвоїться — з 15 ГБ до 30 ГБ. Для окремих абонентів, яких перевели на цей тариф у грудні 2024 року з планів «Профспілка», «Харків’янин Ультра» та «Харків’янин Преміум», вартість підвищиться з 75 грн до 118 грн при такому ж збільшенні трафіку.

Коли почнуть діяти нові умови

Абоненти, які встигнуть оплатити пакет до 14 квітня включно, зможуть користуватися старими умовами до завершення оплаченного періоду.

Нові тарифи почнуть діяти:

  • для чинних користувачів — під час наступної оплати після 15 квітня;
  • для нових — одразу при підключенні з цієї дати.

lifecell дозволить абонентам змінити тарифний план без додаткової плати. Така можливість діятиме з 8 до 30 квітня 2026 року — у цей період можна перейти на будь-який доступний тариф оператора.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрпошта запровадила нові тарифи

Meta створює ШІ-версію Марка Цукерберга: що робитиме

Фізики змусили метал існувати у двох місцях одночасно

Джерело: businessua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україніlifecell
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни 11.04.2026

Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни
lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф 22.03.2026

lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф
lifecell підвищує ціни з 18 лютого: які тарифи здорожчають і кого це торкнеться 17.02.2026

lifecell підвищує ціни з 18 лютого: які тарифи здорожчають і кого це торкнеться
lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію мережі 07.02.2026

lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію мережі
Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi 05.02.2025

Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi
lifecell підвищить тарифи у лютому 22.01.2025

lifecell підвищить тарифи у лютому

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  19:00

Де в Україні найдешевше орендувати житло

 Сьогодні  18:20

OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber

 Сьогодні  17:00

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

 Сьогодні  16:20

lifecell змінює умови деяких тарифних планів

 Сьогодні  15:40

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

 Сьогодні  15:10

Ліриди повертаються: коли дивитися весняний зорепад і чого очікувати

 Сьогодні  14:30

Українці за кордоном можуть подати заявку на компенсацію через Дію

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.