lifecell підвищує ціни з 18 лютого: які тарифи здорожчають і кого це торкнеться

17.02.2026 18:10
Микола Деркач

З 18 лютого 2026 року lifecell оновлює вартість тарифних планів Максі та Мега. Зміни стосуватимуться лише нових абонентів, тоді як для тих, хто підключив ці тарифи до 17 лютого 2026 року включно, ціни залишаться без змін

Фото: freepik.com

Про це в lifecell повідомили у відповіді на запит РБК-Україна.

Чому lifecell підвищує вартість

У компанії пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на підтримку стабільної роботи мережі. Йдеться про автономне енергоживлення обладнання, технічну підтримку та розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни. Водночас lifecell додає до тарифів додаткову перевагу — збільшує обсяг інтернету, який можна використовувати в країнах ЄС без доплат.

Нові ціни на тариф Максі

Після 18 лютого 2026 року тариф Максі для нових абонентів коштуватиме:

  • 270 грн — для номерів, перенесених до lifecell;
  • 350 грн — для ідентифікованих або персоніфікованих номерів;
  • 400 грн — стандартна вартість для всіх інших номерів.

Читайте також: Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна

Нові ціни на тариф Мега

Для нових абонентів тариф Мега становитиме 550 грн. При цьому для номерів, перенесених до lifecell, а також для персоніфікованих та ідентифікованих номерів умови залишаються без змін — 450 грн та 350 грн відповідно.

Усі зазначені ціни вказані за 4 тижні користування.

Скільки інтернету додадуть у ЄС

Для абонентів на тарифах Максі та Мега збільшують обсяг трафіку, доступного в країнах ЄС без додаткової оплати:

  • Максі — до 13 ГБ;
  • Мега — до 18 ГБ.

Збільшений обсяг почне діяти після першої оплати пакета послуг на 4 тижні, здійсненої після 18 лютого 2026 року.

