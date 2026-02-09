close-btn
Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна

09.02.2026 12:30
Ольга Деркач

Найбільший мобільний оператор України Київстар продовжує змінювати умови обслуговування для частини абонентів. З 1 березня компанія планує чергову хвилю підвищення вартості пакетів послуг у низці архівних тарифних планів

Фото: freepik.com

Про це повідомляє українська телеком-спільнота MZU — Мобільний зв’язок України у своєму Telegram.

Зміни торкнуться тарифів Смачний, Київстар Комфорт 2018, LOVE UA Базовий, LOVE UA Свобода та Свобода 2022, Безлім Соцмережі, Без меж lite, а також ТВІЙ Улюблений. У цих пропозиціях буде переглянута щомісячна абонплата.

За наявною інформацією, вартість пакетів послуг зросте в діапазоні від 50 до 90 грн залежно від конкретного тарифу. Разом із підвищенням ціни оператор планує збільшити обсяг мобільного інтернету, доступного для використання в роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.

У Київстарі зазначають, що детальні умови оновлених тарифів абоненти отримають у персональних SMS-повідомленнях.

Цікаве по темі: АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua

Розсилку планують розпочати з наступного тижня, щоб клієнти мали час ознайомитися зі змінами до дати набуття ними чинності.

Це вже не перший перегляд тарифних умов для архівних планів, і оператор продовжує поступово переводити абонентів на дорожчі пакети з розширеним наповненням послуг, зокрема в частині мобільного інтернету та роумінгу.

Нагадаємо, що Київстар готує угоду щодо входу в капітал мережі магазинів електроніки та побутової техніки Comfy. Мова йде не про продаж Comfy повністю, а про купівлю пакета, який за розміром наближається до контрольного. За інформацією джерел, Київстар може отримати приблизно 50% компанії. Такий пакет може складатися з орієнтовно 10% частки менеджменту та, ймовірно, частини акцій мажоритарного власника.

Раніше ми писали, скільки заробив Київстар у 2025. Київстар повідомляє про зростання виручки та EBITDA на 20% завдяки зростанню частки цифрових сервісів до 12% від загального доходу.

Рубрики: ГрошіКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
