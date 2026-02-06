Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Бізнесу важливо не просто знати, що існує підтримка, а чітко розуміти — які інструменти реально доступні зараз і умови участі
Про це йдеться у матеріалі Міністерства економіки України.
Мінекономіки зібрало актуальний дайджест можливостей для малого та середнього бізнесу від учасників SME Resilience Alliance — спільної платформи підтримки підприємців в умовах війни та відновлення.
Серед напрямів підтримки:
- фінансування та гранти для МСП і стартапів;
- міжнародні стандарти фінансової звітності;
- аналітика та прогнози ринку праці;
- розвиток малого агробізнесу;
- інклюзивне фінансування для вразливих груп бізнесу;
- відповідальне впровадження ШІ.
Актуальний перелік програм і прямі посилання — на картках.
SME Resilience Alliance — спільна ініціатива урядів, міжнародних організацій та бізнесу, яка збирає та упорядковує інформацію про гранти та фінансові інструменти, навчальні програми, аналітику і корисні сервіси для підприємців.
Мета — допомогти МСП працювати стабільніше, цифровізуватися та конкурувати на європейському ринку.
