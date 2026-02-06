Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Бізнесу важливо не просто знати, що існує підтримка, а чітко розуміти — які інструменти реально доступні зараз і умови участі

Про це йдеться у матеріалі Міністерства економіки України.

Мінекономіки зібрало актуальний дайджест можливостей для малого та середнього бізнесу від учасників SME Resilience Alliance — спільної платформи підтримки підприємців в умовах війни та відновлення.

Серед напрямів підтримки:

фінансування та гранти для МСП і стартапів;

міжнародні стандарти фінансової звітності;

аналітика та прогнози ринку праці;

розвиток малого агробізнесу;

інклюзивне фінансування для вразливих груп бізнесу;

відповідальне впровадження ШІ.

Актуальний перелік програм і прямі посилання — на картках.

SME Resilience Alliance — спільна ініціатива урядів, міжнародних організацій та бізнесу, яка збирає та упорядковує інформацію про гранти та фінансові інструменти, навчальні програми, аналітику і корисні сервіси для підприємців.

Мета — допомогти МСП працювати стабільніше, цифровізуватися та конкурувати на європейському ринку.

