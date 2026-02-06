close-btn
PaySpaceMagazine

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

06.02.2026 17:40
Микола Деркач

Бізнесу важливо не просто знати, що існує підтримка, а чітко розуміти — які інструменти реально доступні зараз і умови участі

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це йдеться у матеріалі Міністерства економіки України.

Мінекономіки зібрало актуальний дайджест можливостей для малого та середнього бізнесу від учасників SME Resilience Alliance — спільної платформи підтримки підприємців в умовах війни та відновлення.

Серед напрямів підтримки:

  • фінансування та гранти для МСП і стартапів;
  • міжнародні стандарти фінансової звітності;
  • аналітика та прогнози ринку праці;
  • розвиток малого агробізнесу;
  • інклюзивне фінансування для вразливих груп бізнесу;
  • відповідальне впровадження ШІ.

Читайте також: Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

Актуальний перелік програм і прямі посилання — на картках.

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Фото: t.me/mineconomdevUA

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Фото: t.me/mineconomdevUA

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Фото: t.me/mineconomdevUA

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Фото: t.me/mineconomdevUA

SME Resilience Alliance — спільна ініціатива урядів, міжнародних організацій та бізнесу, яка збирає та упорядковує інформацію про гранти та фінансові інструменти, навчальні програми, аналітику і корисні сервіси для підприємців.

Мета — допомогти МСП працювати стабільніше, цифровізуватися та конкурувати на європейському ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

НБУ знизив облікову ставку

Рубрики: ГрошіЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026 03.02.2026

Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026
Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави 03.02.2026

Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави
Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ 02.02.2026

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ
Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025 02.02.2026

Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025
АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua 30.01.2026

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua
Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025 29.01.2026

Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:40

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

 Сьогодні  15:00

Кійосакі міг брехати, що купував Біткоїн, золото та срібло

 Сьогодні  13:40

НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки

 Сьогодні  11:20

Віталік Бутерін продав ETH на десятки мільйонів доларів

 Сьогодні  10:10

OpenAI запускає новий ШІ-інструмент

 Сьогодні  6:00

Біткоїн, Ефір та XRP різко обвалилися: крипторинок летить в прірву

 05.02.2026  18:40

Rakuten Viber запустив п’ять ШІ-асистентів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.