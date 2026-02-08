close-btn
Біткоїн може бути близьким до «повної капітуляції» — аналітики

08.02.2026 10:00
Ольга Деркач

Аналітики кажуть, що Біткоїн демонструє ознаки «повної капітуляції» та можливого формування дна. На це вказують екстремальний страх на ринку, панічні продажі з боку короткострокових власників і показник відносної сили (RSI)

Фото: pixabay.com

Капітуляція короткострокових власників посилюється

За даними CryptoQuant, за останні 24 години на біржі зі збитком було переміщено майже 60 000 BTC (приблизно на $4,2 млрд за поточним курсом), які належали короткостроковим власникам (STH) — інвесторам, що тримають актив менше ніж 155 днів.

Це найбільший біржовий приплив BTC від початку року, який підсилює тиск продажів.

«Корекція настільки жорстка, що довгострокові власники (LTH) взагалі не переміщують BTC у прибутку, — написав аналітик CryptoQuant Даркфост. — Це повна капітуляція».

Аналізуючи обсяг монет, проданих зі збитком, Glassnode з’ясував, що 7-денна проста ковзна середня (SMA) реалізованих збитків піднялася вище $1,26 млрд на день.

Це відображає «помітне зростання страху», — зазначили в Glassnode, додавши: «Історично сплески реалізованих збитків часто збігаються з моментами гострого виснаження продавців, коли граничний тиск продажів починає слабшати».

Також метрика капітуляції Біткоїна «показала другий за величиною сплеск за два роки» — подібні випадки раніше збігалися з прискореним зниженням ризику та підвищеною волатильністю, коли учасники ринку переглядали позиції.

«Екстремальний страх» може сигналізувати про ринкове дно

Індекс Crypto Fear & Greed, який вимірює загальні настрої на крипторинку, показав 12 балів — рівень «екстремального страху».

Цікаве по темі: Крипторинок втрачає у середньому $20 млрд на день

Востаннє такі значення фіксували у липні 2022 року — за кілька місяців до того, як ціна BTC сформувала дно на рівні $15 500, після чого почалося.

Дані показують: у всіх випадках капітуляції, коли індекс опускався до такого екстремального рівня, короткострокова слабкість була типовою, але майже кожен епізод завершувався відскоком.

«Ми перебуваємо на рівні «екстремального страху», а індекс Crypto Fear and Greed — 11, — написав аналітик Дейві Сатоші. — Історія показала, що це час купувати та накопичувати більше».

RSI показує «найперепроданіший» стан і виснаження продавців

Теплова карта CoinGlass показує, що RSI для BTC демонструє перепроданість у п’яти з шести таймфреймів.

Зараз RSI Біткоїна становить 18 на 12-годинному графіку, 20 на денному й 23 на 4-годинному. Інші інтервали також показують перепроданість або близькі до неї значення: 30 на тижневому та 31 на годинному таймфреймах відповідно.

Аналітик HodlFM також зазначив, що RSI Біткоїна повернувся до таких самих перепроданих рівнів, які востаннє спостерігалися біля $16 000 у 2022 році — тоді це було «останньою великою фазою капітуляції», додавши: «Сам по собі це не сигнал для точного таймінгу, але історично саме тут співвідношення ризику й винагороди більше на боці покупців».

Джерело: Cointelegraph.

