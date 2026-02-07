close-btn
Крипторинок втрачає у середньому $20 млрд на день

07.02.2026 14:30
Микола Деркач

Криптовалютний ринок пережив агресивний розпродаж на старті 2026 року, втративши приблизно $720 млрд трохи більш ніж за п’ять тижнів

Фото: freepik.com

З 1 січня до 6 лютого 2026 року сукупна ринкова капіталізація криптовалют знизилася з $2,97 трлн до $2,25 трлн. Це означає середні щоденні втрати на рівні $20 млрд, оскільки тиск продавців залишався невблаганним щодо ключових цифрових активів.

Станом на 6 лютого капіталізація скоротилася на $1 трлн порівняно з піковим значенням 2026 року, зафіксованим 14 січня. За підрахунками Finbold на основі даних TradingView, це відповідає ще більшому середньому щоденному падінню — майже на $44 млрд.

Зокрема, розпочавши рік із капіталізацією $2,97 трлн, цифрові активи за два тижні зросли до $3,25 трлн, після чого обвалилися до рівня $2,25 трлн на момент підготовки матеріалу в п’ятницю.

Втрати були ще більшими в ніч між 5 та 6 лютого: загальна оцінка криптовалют опускалася до $2,14 трлн, після чого ринок перейшов у висхідну корекцію, яка так і не виявитися «відскоком».

Біткоїн очолює розпродаж на крипторинку

Як і можна було очікувати від найбільшого активу у своєму класі, Біткоїн (BTC) забезпечив найбільшу частку падіння. Власна ринкова капіталізація BTC за 23 дні обвалилася на $610 млрд — з $1,94 трлн до $1,33 трлн, що відповідає середньому щоденному зниженню на $26,5 млрд.

Ціна Біткоїна з початку року (YTD) впала на 27,07%, а на момент підготовки матеріалу провідна у світі криптовалюта торгувалася на рівні $64 844.

Аналіз динаміки відтоді, як BTC — а разом із ним і крипторинок — встановив новий історичний максимум (ATH) у жовтні 2025 року, показав ще глибше, хоча й повільніше падіння.

Так, приблизно за чотири місяці оцінка цифрових активів скоротилася приблизно на $2 трлн — з $4,23 трлн. Ринкова капіталізація Біткоїна знизилася більш ніж на $1,1 трлн — з $2,5 трлн.

Чому крипторинок капітулює у 2026 році

На момент підготовки матеріалу 6 лютого це падіння — як би дивно це не звучало — виглядає як «звична справа» для криптовалютного ринку. Відтоді як цифрові активи стали помітним явищем понад десять років тому, вони рухаються між бичачими та ведмежими циклами: кожен бум приносив нові ATH, а кожен спад — вищі мінімуми.

Щодо Біткоїна деякі аналітики, зокрема ончейн-експерт Алі Мартінес, вважають, що інвестори зараз стикаються зі стандартною частиною цінового шляху BTC — 364-денним маршрутом до циклічних мінімумів — і що цифровий актив досягне дна в жовтні на рівні не нижче за $38 000.

Хоча причина, схоже, внутрішньо пов’язана зі звичайною роботою ринку, тригером, з огляду на доступну інформацію, переважно стали зовнішні фактори. На початку 2026 року почали накопичуватися різні системні ризики.

Трейдери поступово втрачають упевненість у тому, що бульбашка навколо штучного інтелекту (ШІ) уникне вибуху; сировинні товари на кшталт золота і срібла зростали настільки стрімко, що корекція стала майже неминучою; криптовалюти «здувалися», а геополітична напруга залишається вкрай високою.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
