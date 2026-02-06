close-btn
Біткоїн, Ефір та XRP різко обвалилися: крипторинок летить в прірву

06.02.2026 6:00
Микола Деркач

Криптовалютний ринок переживає одну з найглибших корекцій за останні місяці. Біткоїн різко впав нижче $63 000 (-13,6% за добу та -25% на тижневому графіку), повністю нівелювавши зростання, зафіксоване після переобрання Дональда Трампа президентом США наприкінці 2024 року. Від минулої середи актив втратив $27 000 і близько 50% від історичного максимуму, досягнутого на початку жовтня 2025 року

Фото: chatgpt.com

Ефір (Ethereum) також зазнав сильного удару. Друга за капіталізацією криптовалюта втратила ключовий рівень підтримки на рівні $2 000, просівши на 14% за добу (до $1,85 тис. станом на момент написання). Аналітики зазначають, що падіння ETH відбувається синхронно з Біткоїном і є частиною ширшого розпродажу ризикових активів на тлі різкого погіршення настроїв інвесторів.

XRP став одним із найгірших активів дня серед великих альткоїнів. Токен обвалився на 24% лише за 24 години та опустився в район $1,15 (-36% на тижневому графіку), демонструючи значно слабшу динаміку порівняно з ринком загалом.

Різке зниження цін супроводжується масовими ліквідаціями. За даними CoinGlass, лише за добу з ринку було примусово закрито позицій більш ніж на $1,3 млрд, а кількість ліквідованих трейдерів перевищила 300 тис., і ці дані постійно зростають. Основний удар припав на довгі позиції з високим кредитним плечем, що посилило тиск на котирування після пробою ключових технічних рівнів.

Аналітики видання Kobeissi Letter вважають, що головна причина падіння має не фундаментальний, а психологічний характер. За їхніми словами, «реальна причина серії обвалів — емоційні продажі», а ризикові активи на кшталт BTC дуже чутливі до зміни настроїв. Поточний ведмежий тренд, на їхню думку, є результатом масового виходу інвесторів без чіткої фундаментальної причини.

Відомий аналітик Доктор Профіт, який упродовж кількох місяців попереджав про можливу глибоку корекцію, заявив, що вже розмістив великі ордери на купівлю в діапазоні $57 000–$60 000, який він розглядає як потенційне дно поточного руху.

«Я вважаю $57 000–$60 000 чудовою точкою входу, щоб заробити в короткостроковій перспективі й отримати суттєвий % перед тим, як ми продовжимо падати», — зазначив аналітик, додавши, що планує тримати позицію 2–3 місяці й не купуватиме за вищими цінами.

Читайте також: Біткоїн може втратити 25% у лютому 2026 — криптоаналітик

Водночас відомий трейдер під ніком MMCrypto наголошує, що Біткоїн уже перебуває у ведмежому ринку, однак за часовими параметрами він може бути близьким до завершення.

Додатковий тиск на ринок створює загальний «risk-off» на глобальних фінансових ринках. За оцінками Bloomberg і CoinDesk, інвестори масово скорочують позиції в ризикових активах, а індекси страху на крипторинку опустилися до мінімальних значень за рік. Це свідчить про фазу капітуляції, коли продажі відбуваються не через фундаментальні проблеми мереж Біткоїна чи Ethereum, а через паніку та примусові ліквідації.

Аналітики сходяться на думці, що найближчим часом волатильність залишатиметься підвищеною. Подальша динаміка ринку залежатиме від того, чи з’явиться стійкий попит на нижчих рівнях і чи вдасться зупинити хвилю ліквідацій, яка наразі продовжує тягнути крипторинок униз.

Станом на момент написання матеріалу, загальна капіталізація крипторинку обвалилася на понад 12% — до $2,16 трлн. Індекс Fear & Greed перейшов у фазу «Екстремального страху».

Допоміжні матеріали: cryptopotato.com; bloomberg.com; coindesk.com; coinmarketcap.com.

