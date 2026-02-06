Біткоїн, Ефір та XRP різко обвалилися: крипторинок летить в прірву

Криптовалютний ринок переживає одну з найглибших корекцій за останні місяці. Біткоїн різко впав нижче $63 000 (-13,6% за добу та -25% на тижневому графіку), повністю нівелювавши зростання, зафіксоване після переобрання Дональда Трампа президентом США наприкінці 2024 року. Від минулої середи актив втратив $27 000 і близько 50% від історичного максимуму, досягнутого на початку жовтня 2025 року

Ефір (Ethereum) також зазнав сильного удару. Друга за капіталізацією криптовалюта втратила ключовий рівень підтримки на рівні $2 000, просівши на 14% за добу (до $1,85 тис. станом на момент написання). Аналітики зазначають, що падіння ETH відбувається синхронно з Біткоїном і є частиною ширшого розпродажу ризикових активів на тлі різкого погіршення настроїв інвесторів.

XRP став одним із найгірших активів дня серед великих альткоїнів. Токен обвалився на 24% лише за 24 години та опустився в район $1,15 (-36% на тижневому графіку), демонструючи значно слабшу динаміку порівняно з ринком загалом.

Різке зниження цін супроводжується масовими ліквідаціями. За даними CoinGlass, лише за добу з ринку було примусово закрито позицій більш ніж на $1,3 млрд, а кількість ліквідованих трейдерів перевищила 300 тис., і ці дані постійно зростають. Основний удар припав на довгі позиції з високим кредитним плечем, що посилило тиск на котирування після пробою ключових технічних рівнів.

Аналітики видання Kobeissi Letter вважають, що головна причина падіння має не фундаментальний, а психологічний характер. За їхніми словами, «реальна причина серії обвалів — емоційні продажі», а ризикові активи на кшталт BTC дуже чутливі до зміни настроїв. Поточний ведмежий тренд, на їхню думку, є результатом масового виходу інвесторів без чіткої фундаментальної причини.

BREAKING: Bitcoin falls below $66,000 for the first time since October 2024, now down -$11,000 this week alone. This is beginning to feel like “emotional” selling. pic.twitter.com/SMUczlcNzo — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 5, 2026

Відомий аналітик Доктор Профіт, який упродовж кількох місяців попереджав про можливу глибоку корекцію, заявив, що вже розмістив великі ордери на купівлю в діапазоні $57 000–$60 000, який він розглядає як потенційне дно поточного руху.

«Я вважаю $57 000–$60 000 чудовою точкою входу, щоб заробити в короткостроковій перспективі й отримати суттєвий % перед тим, як ми продовжимо падати», — зазначив аналітик, додавши, що планує тримати позицію 2–3 місяці й не купуватиме за вищими цінами.

Читайте також: Біткоїн може втратити 25% у лютому 2026 — криптоаналітик

Водночас відомий трейдер під ніком MMCrypto наголошує, що Біткоїн уже перебуває у ведмежому ринку, однак за часовими параметрами він може бути близьким до завершення.

I think this Bitcoin Bear Market is almost over (time wise). We are in the last capitulation move, which may continue for a bit. Once we have MAX PAIN, it’s over, soon! I am getting ready NOW already. MONEY MAKING TIME IS APPROACHING! 🚀 — MMCrypto (@MMCrypto) February 4, 2026

Додатковий тиск на ринок створює загальний «risk-off» на глобальних фінансових ринках. За оцінками Bloomberg і CoinDesk, інвестори масово скорочують позиції в ризикових активах, а індекси страху на крипторинку опустилися до мінімальних значень за рік. Це свідчить про фазу капітуляції, коли продажі відбуваються не через фундаментальні проблеми мереж Біткоїна чи Ethereum, а через паніку та примусові ліквідації.

Аналітики сходяться на думці, що найближчим часом волатильність залишатиметься підвищеною. Подальша динаміка ринку залежатиме від того, чи з’явиться стійкий попит на нижчих рівнях і чи вдасться зупинити хвилю ліквідацій, яка наразі продовжує тягнути крипторинок униз.

Станом на момент написання матеріалу, загальна капіталізація крипторинку обвалилася на понад 12% — до $2,16 трлн. Індекс Fear & Greed перейшов у фазу «Екстремального страху».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock скидає Біткоїн та Ефір на сотні мільйонів доларів

Криптоаналітик назвав головні причини краху крипторинку

Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold

Допоміжні матеріали: cryptopotato.com; bloomberg.com; coindesk.com; coinmarketcap.com.