Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold

02.02.2026 20:20
Микола Деркач

У понеділок, 2 лютого 2026 року, Біткоїн (BTC) продовжив падати, торгуючись нижче рівня $77 000 через поєднання макроекономічних зустрічних вітрів, інституційних відтоків та примусових ліквідацій

Фото: pixabay.com, freepik.com

Попри тривалу волатильність, інвестори вже дивляться наперед — де саме Біткоїн може закріпитися до кінця лютого. Моделі штучного інтелекту дають перші підказки щодо потенційної траєкторії ціни в умовах підвищеної невизначеності.

Прогноз ціни Біткоїна від Finbold

Інструмент прогнозування ціни на основі ШІ від Finbold, який агрегує прогнози ChatGPT, Gemini 2.5 Flash та Claude Sonnet 4, щоб сформувати більш різноманітний діапазон можливих цільових рівнів, прогнозує ціну BTC на рівні $76 667 станом на 28 лютого 2026 року.

Це значення лише незначно відрізняється від поточної ціни $76 784 і натякає, що до кінця місяця провідна криптовалюта може втратити ще 0,14%, опустившись до рівнів, яких не було з квітня минулого року.

Втім, середнє значення може бути дещо оманливим. Зокрема, Claude Sonnet припустив можливе ралі на 7,44% і ціль $82 500. Натомість Gemini та ChatGPT вказали, що Біткоїн може знизитися на 5,58% до $72 500 або на 2,32% до $75 000 відповідно.

Інакше кажучи, три моделі AI суттєво розходяться в оцінках короткострокового руху Біткоїна, що відображає підвищену невизначеність щодо макрополітики, інституційного позиціювання та ринкової ліквідності.

Читайте також: Крипторинок втратив $200 млрд за 24 години

Загалом вони припускають, що Біткоїн, як «цифрове золото», імовірно залишатиметься в діапазоні до кінця лютого, однак розбіжності між моделями свідчать, що можливі й різкі рухи графіка: агресивно бичачий сценарій Claude Sonnet врівноважує більш ведмежі оцінки Gemini та ChatGPT.

Перспективи ціни Біткоїна у лютому 2026 року

Загалом падіння Біткоїна відображає самопідживлювану комбінацію жорсткіших макроочікувань, відступу інституційних інвесторів через Біткоїн-ETF та згортання позицій із використанням кредитного плеча.

Актив пробився нижче ключових тижневих рівнів підтримки, зокрема критичної 200-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $103 947, тоді як 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 23,37, що вказує на глибоко перепродані умови та слабкий імпульс.

Водночас тижневий MACD залишається глибоко негативним, а повторні невдачі поблизу рівня Фібоначчі 0,79 ($102 700) сформували нижчі максимуми.

Тепер учасники ринку стежать, чи зможе BTC повернути рівень $78 000, пов’язаний із домінуванням нещодавніх ліквідацій, як потенційний сигнал того, що тиск продажів слабшає.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.