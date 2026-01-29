close-btn
PaySpaceMagazine

5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

29.01.2026 15:40
Ольга Деркач

Попри нещодавню волатильність і глобальну економічну невизначеність, крипторинок і далі привертає увагу інвесторів, які шукають довгострокове зростання та, що важливіше, прибуток

5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Фото: freepik.com

Експерти прогнозують, що кілька цифрових активів із сильними фундаментальними показниками, інноваційними технологіями та зростанням інституційного попиту можуть показати кращі результати вже наступного року.

Ethereum (ETH)

Серед криптовалют великої капіталізації Ethereum посідає друге місце. Попри зростання конкуренції, експерти кажуть, що сильна спільнота розробників та мережа, яка генерує дохід, роблять Ethereum одним із найнадійніших варіантів на довгу дистанцію.

«Криптовалюти з більшою капіталізацією, як-от Ethereum, імовірно, будуть кращим варіантом, ніж малокапіталізаційні активи», — сказав Нік Пакрін, аналітик і засновник Coin Bureau.

Оскільки Ethereum забезпечує роботу більшості проєктів децентралізованих фінансів (DeFi), він майже завжди залишається серед головних фаворитів інвесторів.

Solana (SOL)

Solana пройшла через низку випробувань, але відновилася сильнішою, ніж будь-коли. Вона відома високою швидкістю транзакцій і низькими витратами, а також вважається найбільшим конкурентом Ethereum.

«Solana забезпечує інфраструктуру, швидкість, масштабованість і економічну ефективність, потрібні для того, щоб перенести традиційні ринки в ончейн-формат у великих масштабах», — сказав Мітчелл ДіРаймондо, засновник Steelwave Digital.

Цікаве по темі: Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

Aave (AAVE)

Aave — це цифровий протокол і платформа кредитування, яка дозволяє користувачам позичати та надавати в позику криптовалюти без традиційних посередників. Уся система працює на смартконтрактах.

«Aave побудував кредитну інфраструктуру, яка живить інституційний DeFi, задавши стандарт для ончейн-позик під заставу», — сказав ДіРаймондо.

Крім того, користувачі можуть отримувати відсотки на криптовалюту, яку надають у позику.

SUI (SUI)

Поки Solana може бути лідером у питанні масштабованості, SUI непомітно закріплюється як сильний конкурент. Цей блокчейн першого рівня (Layer 1) робить акцент на швидкості та зручності для користувача, що приваблює дедалі більше розробників.

«Альтернативний Layer 1 SUI має великий потенціал. За ним стоїть сильна команда, є переконливі кейси використання, і він активно притягує розробників у свою екосистему, — сказав Пакрін. — SUI має й певні переваги над Solana, зокрема завдяки новій технології та меншій ринковій капіталізації, що може відкрити шлях до випереджального зростання».

Ondo (ONDO)

Ondo — один із ключових гравців у токенізації реальних активів (real-world assets). Проєкт дає інвесторам доступ до блокчейн-версій традиційних цінних паперів, зокрема акцій та облігацій.

«Ondo інституціоналізує токенізовані продукти, поєднуючи реальні активи та ліквідність Web3, — сказав ДіРаймондо. —Це не спекулятивні токени. Вони будують фінансову “інфраструктуру труб”, якою інституції справді користуватимуться».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Лютий може стати бичачим для Біткоїна

Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered

Криптоаналітик назвав умову, за якої XRP може зрости до $27

Джерело: Finance.Yahoo.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото 29.01.2026

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото
Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату 28.01.2026

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату
Лютий може стати бичачим для Біткоїна 28.01.2026

Лютий може стати бичачим для Біткоїна
Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered 28.01.2026

Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered
Чанпен Чжао назвав три перспективні напрями криптоіндустрії 27.01.2026

Чанпен Чжао назвав три перспективні напрями криптоіндустрії
Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень 27.01.2026

Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Скільки б ви заробили, придбавши золотий злиток у 2025 році

 Сьогодні  18:40

Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

 Сьогодні  17:40

Банківський гігант підвищив цільову ціну на срібло

 Сьогодні  16:40

НБУ знизив облікову ставку

 Сьогодні  15:40

5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

 Сьогодні  13:40

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

 Сьогодні  12:30

Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.