5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Попри нещодавню волатильність і глобальну економічну невизначеність, крипторинок і далі привертає увагу інвесторів, які шукають довгострокове зростання та, що важливіше, прибуток

Експерти прогнозують, що кілька цифрових активів із сильними фундаментальними показниками, інноваційними технологіями та зростанням інституційного попиту можуть показати кращі результати вже наступного року.

Ethereum (ETH)

Серед криптовалют великої капіталізації Ethereum посідає друге місце. Попри зростання конкуренції, експерти кажуть, що сильна спільнота розробників та мережа, яка генерує дохід, роблять Ethereum одним із найнадійніших варіантів на довгу дистанцію.

«Криптовалюти з більшою капіталізацією, як-от Ethereum, імовірно, будуть кращим варіантом, ніж малокапіталізаційні активи», — сказав Нік Пакрін, аналітик і засновник Coin Bureau.

Оскільки Ethereum забезпечує роботу більшості проєктів децентралізованих фінансів (DeFi), він майже завжди залишається серед головних фаворитів інвесторів.

Solana (SOL)

Solana пройшла через низку випробувань, але відновилася сильнішою, ніж будь-коли. Вона відома високою швидкістю транзакцій і низькими витратами, а також вважається найбільшим конкурентом Ethereum.

«Solana забезпечує інфраструктуру, швидкість, масштабованість і економічну ефективність, потрібні для того, щоб перенести традиційні ринки в ончейн-формат у великих масштабах», — сказав Мітчелл ДіРаймондо, засновник Steelwave Digital.

Цікаве по темі: Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

Aave (AAVE)

Aave — це цифровий протокол і платформа кредитування, яка дозволяє користувачам позичати та надавати в позику криптовалюти без традиційних посередників. Уся система працює на смартконтрактах.

«Aave побудував кредитну інфраструктуру, яка живить інституційний DeFi, задавши стандарт для ончейн-позик під заставу», — сказав ДіРаймондо.

Крім того, користувачі можуть отримувати відсотки на криптовалюту, яку надають у позику.

SUI (SUI)

Поки Solana може бути лідером у питанні масштабованості, SUI непомітно закріплюється як сильний конкурент. Цей блокчейн першого рівня (Layer 1) робить акцент на швидкості та зручності для користувача, що приваблює дедалі більше розробників.

«Альтернативний Layer 1 SUI має великий потенціал. За ним стоїть сильна команда, є переконливі кейси використання, і він активно притягує розробників у свою екосистему, — сказав Пакрін. — SUI має й певні переваги над Solana, зокрема завдяки новій технології та меншій ринковій капіталізації, що може відкрити шлях до випереджального зростання».

Ondo (ONDO)

Ondo — один із ключових гравців у токенізації реальних активів (real-world assets). Проєкт дає інвесторам доступ до блокчейн-версій традиційних цінних паперів, зокрема акцій та облігацій.

«Ondo інституціоналізує токенізовані продукти, поєднуючи реальні активи та ліквідність Web3, — сказав ДіРаймондо. —Це не спекулятивні токени. Вони будують фінансову “інфраструктуру труб”, якою інституції справді користуватимуться».

Джерело: Finance.Yahoo.