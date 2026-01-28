Годинник Судного дня для Біткоїна (Quantum Doomsday Clock) визначив часові рамки, коли квантові комп’ютери потенційно зможуть зламати шифрування Біткоїна (BTC)

За даними інструменту, створеного Колтоном Діллоном і криптографом Ріком Карбеком — засновниками Quip Network, — інвестори мають час до 8 березня 2028 року, щоб убезпечити свої криптоактиви.

«Годинник» моделює прогрес у квантовому апаратному забезпеченні, корекції помилок і ефективності криптографічних атак, щоб оцінити момент, коли криптографія на еліптичних кривих може бути скомпрометована достатньо потужною квантовою системою.

Біткоїн використовує цифрові підписи на еліптичних кривих для захисту гаманців і підтвердження транзакцій.

Злам цієї криптографії не змінить блокчейн і не «вимкне» мережу, але може дозволити зловмисникам отримувати приватні ключі з оприлюднених публічних ключів. Це, своєю чергою, відкриє можливість несанкціоновано витрачати кошти з уражених адрес, особливо тих, що повторно використовують адреси або вже розкривали публічні ключі.

Оцінка на 2028 рік базується на нещодавніх дослідженнях, які припускають, що для зламу криптографії на еліптичних кривих може знадобитися менше логічних кубітів, ніж вважалося раніше. Це можливо за умови подальшого зниження рівня помилок, прогресу в корекції помилок поверхневим кодом і підвищення точності квантових вентилів відповідно до поточних дорожніх карт галузі.

Експерти про квантові комп’ютери та Біткоїн

Хоча такий таймлайн виглядає агресивним, він узгоджується з попередженнями частини індустрії квантових обчислень. Зокрема, CEO IonQ Нікколо Де Мазі заявляв, що квантові комп’ютери, релевантні для криптографії, можуть з’явитися ще до кінця десятиліття. Водночас інженер із безпеки Біткоїна Джеймсон Лопп вважає квантові загрози ризиком середньострокової перспективи, що потребує ранньої підготовки.

Інші налаштовані більш скептично. Адам Бек, співзасновник Blockstream, наполягає, що квантові комп’ютери, здатні атакувати Біткоїн, залишаються далекими через серйозні інженерні обмеження, проблеми з когерентністю та масштабуванням.

Інституційні оцінки загалом обережніші: Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) відносить квантові загрози для криптографії з відкритим ключем до 2030-х років — цю позицію відображає і його поточний перехід до постквантових криптографічних стандартів.

Тим часом розробка квантового апаратного забезпечення прискорюється. Google та IBM просувають надпровідні кубіти: Google демонструє більш стабільні логічні кубіти, а IBM окреслює дорожні карти переходу до великомасштабних систем із корекцією помилок.

Quantinuum та IonQ роблять ставку на підходи із захопленими іонами, що забезпечують нижчі рівні помилок. Китай, зі свого боку, повідомляє про прогрес одразу в кількох напрямах — надпровідних, фотонних і нейтрально-атомних квантових технологіях.

