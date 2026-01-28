close-btn
Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered

28.01.2026 11:20
Ольга Деркач

Стейблкоїни створюють реальний ризик для банківських депозитів як у світі загалом, так і у США, йдеться в новому звіті аналітиків Standard Chartered

Фото: freepik.com

Затримка з ухваленням у США законопроєкту CLARITY Act — ініціативи, що пропонує заборонити нарахування відсотків на зберігання стейблкоїнів, — є «нагадуванням про те, що стейблкоїни становлять ризик для банків», зазначив у звіті Джефф Кендрик, глобальний керівник напряму досліджень цифрових активів у Standard Chartered.

«Ми оцінюємо, що обсяг банківських депозитів у США скоротиться на третину від ринкової капіталізації стейблкоїнів», — написав він.

Йдеться про ринок стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, обсягом $301,4 млрд.

Найвразливіші — регіональні банки США, найменше — інвестбанки

У звіті Кендрик звернув увагу на дохід від чистої процентної маржі (NIM) — ключовий показник прибутковості, який відображає різницю між відсотками, які банк заробляє, і відсотками, які він сплачує, поділену на середній обсяг активів, що приносять відсотковий дохід.

«Частка доходу NIM у загальній виручці банку є найточнішим виміром цього ризику, оскільки депозити формують NIM, і через впровадження стейблкоїнів вони ризикують піти з банків, — вважає Джефф Кендрик. — Ми бачимо, що за цим показником регіональні банки США є більш вразливими, ніж диверсифіковані банки та інвестиційні банки, які є найменш вразливими».

Серед найбільш уразливих він назвав Huntington Bancshares, M&T Bank, Truist Financial і CFG Bank.

Цікаве по темі: Банківський гігант UBS розглядає запуск криптотрейдингу

За словами аналітика, обсяг депозитів у США, що може опинитися під ризиком через поширення стейблкоїнів, залежить від низки чинників, зокрема від того, де саме емітенти зберігають депозити, від співвідношення внутрішнього та зовнішнього попиту, а також від структури попиту — оптового чи роздрібного.

Tether і Circle тримають у банківських депозитах лише 0,02% та 14,5% резервів

Якщо емітенти стейблкоїнів утримують значну частку своїх коштів у банківській системі тієї країни, де випущено стейблкоїн, тиск, що може призвести до проблем, має знижуватися.

«Ідея така: якщо депозит виходить із банку та переходить у стейблкоїн, але емітент стейблкоїна тримає всі резерви в банківських депозитах, то чистого скорочення депозитів не відбудеться», — зазначив Кендрик.

Втім, Tether і Circle — оператори двох найбільших у світі стейблкоїнів, USDt і USDC — тримають у банківських депозитах лише 0,02% та 14,5% своїх резервів відповідно. Тож повторне розміщення коштів у вигляді депозитів відбувається в дуже незначних обсягах.

Щодо внутрішнього та зовнішнього попиту Кендрик дійшов висновку, що внутрішній попит «висмоктує» депозити з локальних банків, тоді як зовнішній попит цього не робить.

«Ми оцінюємо, що приблизно дві третини попиту на стейблкоїни наразі припадає на ринки, що розвиваються, тож одна третина — на розвинені ринки», — зазначив Кендрик.

Він додав, що за прогнозованої капіталізації ринку на рівні $2 трлн до кінця 2028 року з банків розвинених ринків може піти близько $500 млрд депозитів, тоді як з банків на ринках, що розвиваються, — приблизно $1 трлн.

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: БанкиКриптовалютиСвітНовини
