Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень

За словами торгового експерта, Біткоїн (BTC) наближається до критично важливого технічного рівня, який історично визначав перехід від бичачих ринків до глибоких ведмежих циклів

Цей прогноз з’явився після того, як Біткоїн втратив підтримку на рівні $90 000 на тлі розпродажу на ширшому ринку криптовалют, частково спровокованого зниженням інтересу до ризикових активів. У результаті з Біткоїна спостерігається помітний відтік інституційних інвесторів.

Тепер аналіз TradingShot, опублікований на TradingView 26 січня, показує, що Біткоїн торгується трохи нижче базової лінії місячних смуг Боллінджера (one-month Bollinger Bands Basis) у діапазоні середніх $80 000, а спотова ціна перебуває біля $87 000 напередодні місячного закриття. В аналізі попереджають, що часу на відновлення майже не лишається, оскільки нездатність повернутися вище цього рівня історично мала суттєві наслідки для подальшого падіння.

Базова лінія місячних смуг Боллінджера понад 10 років слугувала довгостроковою межею зміни режимів. За останні 12 років кожне місячне закриття нижче цього рівня сигналізувало початок фази 2 ведмежого циклу. Нині Біткоїн уже три місяці поспіль тестує та торгується нижче цієї бази — і така конфігурація ще жодного разу не ставала бичачою без рішучого повернення вище рівня за підсумками місяця.

Ключові рівні ціни Біткоїна, за якими варто стежити

Підтверджене місячне закриття нижче зони $85 000–$88 000, імовірно, відкриє шлях до глибшої тижневої підтримки. Першою великою ціллю падіння вказують однокрижневу MA200 (one-week MA200) біля $50 000 — рівень, до якого ціна доходила в кожному ведмежому циклі та який позначив дна у січні 2015 року й грудні 2018 року.

Читайте також: Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

TradingShot також звернув увагу на MA350 (one-week MA350) у діапазоні середніх і високих $40 000 як на повнішу ціль ведмежого циклу. Ця ковзна середня позначила дно в листопаді 2022 року, а в попередньому циклі її не тестували доти, доки ведмежа фаза не була повністю вичерпана.

Потенційне дно поблизу $50 000 узгоджується з корекцією Фібоначчі 0,382–0,5 від усього зростання в межах бичачого ринку — зоною, яка стримувала всі попередні циклічні мінімуми. Збіг тижневих MA200, MA350 та підтримки Фібоначчі підсилює цю область як імовірну макроопору, якщо ведмежі умови зберігатимуться.

В аналізі зазначається, що новий бичачий цикл підтверджувався лише після того, як Біткоїн повертався та утримувався вище MA200 — як це було в березні 2023 року. Поки не відбудеться аналогічного повернення, місячне закриття нижче базової лінії місячних смуг Боллінджера статистично означатиме продовження ведмежого ринку, а не тимчасову корекцію.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався по $87 762, знизившись більш ніж на 3% за тиждень. Від початку року провідна криптовалюта в мінусі менш ніж на 1%.

З технічного погляду ціна Біткоїна перебуває нижче двох ключових ковзних середніх: 50-денної простої ковзної середньої на рівні $90 192 та 200-денної простої ковзної середньої на рівні $104 666 — класичний ведмежий сигнал, який вказує, що як коротко-, так і довгостроковий тренди залишаються під тиском зниження.

Тим часом 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 41,64 — це нейтральний рівень, але зі зміщенням у бік слабкості, що свідчить про обмежений бичачий імпульс наразі.

За матеріалам finbold.com.