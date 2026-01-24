close-btn
Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs

24.01.2026 13:00
Микола Деркач

Довгострокове та прискорене ралі золота на тлі безперервної економічної невизначеності та повторюваних зовнішніх шоків змусило одного з найбільших банків світу, Goldman Sachs (NYSE: GS), стати ще більш оптимістичним щодо перспектив дорогоцінного металу та знову підвищити 12-місячний ціновий прогноз

Фото: pixabay.com

Так, аналітики Goldman, зокрема Ліна Томас та Даан Стройвен, у записці від 21 січня підняли свій грудневий прогноз ціни на товар на $500: з попередніх $4 900 до $5 400.

Якщо золото досягне цільового рівня, який озвучив банківський гігант, це означатиме додаткове зростання на 11,87% протягом наступних 12 місяців і продовження ралі на 76%, яке відбулося за останні 52 тижні та допомогло жовтому металу піднятися до $4 827 станом на момент написання матеріалу.

Чому ралі золота триватиме у 2026 році

Аналітики Goldman оцінили, що у прогнозованому зростанні найбільшого у світі товару за ринковою капіталізацією братимуть участь як державний, так і приватний сектори. Зокрема, вони очікують, що центральні банки по всьому світу купуватимуть приблизно 60 т золота щомісяця — близько 720 т протягом усього 2026 року.

Читайте також: Binance запустила безстрокові контракти на золото і срібло

У записці експерти також зазначили, що західні біржові інвестиційні фонди (ETF) з початку 2025 року збільшили свої запаси золота на 500 т, і висловили думку, що ця тенденція триватиме.

На відміну від попередніх періодів, коли хеджування від потенційно турбулентних подій на кшталт виборів 2024 року було відносно короткочасним, у Goldman вважають, що поточна глобальна нестабільність, яка підштовхує інвесторів до золота, матиме «стійкий» характер. Це, на їхню думку, призведе до подальшого накопичення металу.

Крім того, аналітики наголосили, що ризики щодо реалізації цільового прогнозу суттєво зміщені в бік подальшого зростання. Хоча $5 400 може виглядати вражаюче високим рівнем, порівняння ралі на 75% за попередні 12 місяців із прогнозованим підйомом на 11,87% до кінця 2026 року робить ціль Goldman Sachs відносно консервативною.

Водночас, попри загалом оптимістичний тон записки, банківський гігант залишив простір для раптового спаду, якщо відбудеться різке зниження сприйнятих ризиків, пов’язаних із глобальною монетарною та фіскальною політикою.

За матеріалами finbold.com.

