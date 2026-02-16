Біткоїн може впасти до $10 000 напередодні рецесії у США — стратег Bloomberg

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що нинішнє падіння Біткоїна (BTC) та ширшого ринку криптовалют може давати ранній сигнал наступної рецесії у США, а не бути звичайним відкочуванням спекулятивних активів

У дописі в X від 15 лютого Макглоун зазначив, що те, що аналітики фондового ринку невдовзі можуть назвати здоровою корекцією, насправді може означати ліквідацію надмірних накопичень, зібраних за понад десятиліття агресивних покупок на просіданнях.

Біткоїн і далі потерпає від сильної волатильності, а ключовим викликом залишається закріплення ціни вище рівня $70 000. Попри те що у неділю актив певний час тримався вище цієї позначки, згодом він відкотився і торгується (на момент написання матеріалу) на рівні $68,5 тис., що майже на 2% нижче за останні 24 години (також -2,8% на тижневому графіку та -27,8% за місяць).

Макглоун також звернув увагу на те, що він назвав вибуховим здуванням криптобульбашки після піку спекулятивної та політичної ейфорії, а також на відновлення зростання золота і срібла темпами, які востаннє спостерігалися приблизно пів століття тому. На його думку, зростання волатильності в дорогоцінних металах, імовірно, перекинеться на акції.

Водночас стратег зазначив, що з часів фінансової кризи 2008 року інвестори здебільшого отримували винагороду за купівлю на слабкості, однак, на його переконання, ця епоха може добігати кінця, оскільки низка макроіндикаторів подає попереджувальні сигнали.

Collapsing Bitcoin/Cryptos May Guide the Next Recession – “Healthy Correction” is what we should hear soon from stock market analysts (who risk unemployment if not onboard), following collapsing cryptos. The buy the dips mantra since 2008 may be over, here’s why: – US stock… pic.twitter.com/fPPc2fV3EU — Mike McGlone (@mikemcglone11) February 15, 2026

Серед них — співвідношення ринкової капіталізації фондового ринку США до ВВП, яке піднялося до рівнів, не бачених приблизно століття, що вказує на історично розтягнуті оцінки.

Тим часом 180-денна волатильність і для S&P 500, і для Nasdaq 100 опустилася до найнижчого рівня приблизно за вісім років — стану, який часто передує різкій переоцінці ринку.

Зв’язок Біткоїна з акціями

Макглоун наголошує на тому, що Біткоїн тісно пов’язаний з американськими акціями та виконує роль надійного індикатора ширшого попиту на ризик. Тому, якщо фондовий ринок почне втрачати позиції, Біткоїн, як більш волатильний актив, зазвичай реагуватиме ще різкіше, посилюючи цей рух.

У такому разі повернення S&P 500 до його п’ятирічної ковзної середньої поблизу 5 600, на його думку, було б логічним відкатом до більш типових рівнів. Це відповідало б приблизно $56 000 для BTC. Але Макглоун також припускає, що Біткоїн зрештою може повернутися до $10 000, якщо підтвердиться, що американський фондовий ринок досяг вершини.

Він вважає, що такі рубежі, як 7 000 для S&P 500 або 50 000 для Dow, навряд чи стануть «тихою» вершиною циклу: розворот із цих рівнів зазвичай тягне за собою ширші ринкові наслідки.

Також якщо акції розвернуться вниз із цих підвищених рівнів, посилені коливання Біткоїна можуть виступити випереджальним індикатором рецесії.

На думку Макглоуна, нинішній спад на крипторинку може бути не ізольованим обвалом, а першою видимою тріщиною в перегрітому циклі ризикових активів.

За матеріалами finbold.com.