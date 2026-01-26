Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

Від початку 2026 року Біткоїн (BTC) торгується з високою волатильністю. Попри кілька спроб повернутися в напрямку $100 000, загальний вектор руху залишається низхідним

Останній розворот на ринку також був ведмежим: за останні 24 години BTC просів на 3% до $86 226, після чого частково відіграв падіння й зупинився на рівні $87 882. Загальне одноденне зниження становило 0,32%.

На тлі ринкової турбулентності багато інвесторів розглядають сценарій, за якого Біткоїн повільно, але впевнено наближається до циклічного дна. Ончейн-експерти, зокрема Алі Мартінес, раніше прогнозували, що мінімум може бути досягнуто десь у жовтні 2026 року.

Так, Finbold опрацював це питання, використовуючи штучний інтелект, щоб зрозуміти, чи рухається Біткоїн у напрямку $50 000 та коли така ціль може бути досягнута.

Коли Біткоїн може обвалитися до $50 000

ШІ швидко зазначив, що Біткоїн справді перебуває в низхідному тренді та торгується на 30% нижче від максимумів кінця 2025 року — близько $125 000.

Крім того, і доволі показово: попри коментар, що «різкого обвалу поки не було», AI не лише підтвердив, що BTC, ймовірно, прямує до $50 000, а й спрогнозував, що такий мінімум може бути досягнутий уже навесні 2026 року.

Зокрема, ШІ пояснив, що очікує досягнення цієї цілі вже 12 травня 2026 року. Якщо прогноз справдиться, це означатиме стрімке падіння ціни Біткоїна та обвал на 43% лише за чотири місяці.

Чому ШІ вважає, що BTC може впасти до $50 000

Далі флагманська велика мовна модель (LLM) пояснила, що, з одного боку, ціль узгоджується з попередніми циклами Біткоїна після халвінгу: спершу — потужне ралі, а потім — значна корекція.

Ще помітніше, фахівці та ШІ звернули увагу на зростання кореляції криптовалюти з ризиковими активами — фактор, який може бути особливо важливим з огляду на геополітичну та економічну нестабільність на початку 2026 року.

Водночас важко заперечити, що тенденції в динаміці Біткоїна загалом підтримують логіку AI.

На відміну від інших популярних «тихих гаваней» — насамперед золота та срібла — які від початку 2026 року один за одним оновлюють історичні максимуми (ATH), BTC здебільшого реагує на негативні новини падінням вартості.

