Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

26.01.2026 21:00
Микола Деркач

Від початку 2026 року Біткоїн (BTC) торгується з високою волатильністю. Попри кілька спроб повернутися в напрямку $100 000, загальний вектор руху залишається низхідним

Фото: pexels.com

Останній розворот на ринку також був ведмежим: за останні 24 години BTC просів на 3% до $86 226, після чого частково відіграв падіння й зупинився на рівні $87 882. Загальне одноденне зниження становило 0,32%.

На тлі ринкової турбулентності багато інвесторів розглядають сценарій, за якого Біткоїн повільно, але впевнено наближається до циклічного дна. Ончейн-експерти, зокрема Алі Мартінес, раніше прогнозували, що мінімум може бути досягнуто десь у жовтні 2026 року.

Так, Finbold опрацював це питання, використовуючи штучний інтелект, щоб зрозуміти, чи рухається Біткоїн у напрямку $50 000 та коли така ціль може бути досягнута.

Коли Біткоїн може обвалитися до $50 000

ШІ швидко зазначив, що Біткоїн справді перебуває в низхідному тренді та торгується на 30% нижче від максимумів кінця 2025 року — близько $125 000.

Крім того, і доволі показово: попри коментар, що «різкого обвалу поки не було», AI не лише підтвердив, що BTC, ймовірно, прямує до $50 000, а й спрогнозував, що такий мінімум може бути досягнутий уже навесні 2026 року.

Читайте також: Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs

Зокрема, ШІ пояснив, що очікує досягнення цієї цілі вже 12 травня 2026 року. Якщо прогноз справдиться, це означатиме стрімке падіння ціни Біткоїна та обвал на 43% лише за чотири місяці.

Чому ШІ вважає, що BTC може впасти до $50 000

Далі флагманська велика мовна модель (LLM) пояснила, що, з одного боку, ціль узгоджується з попередніми циклами Біткоїна після халвінгу: спершу — потужне ралі, а потім — значна корекція.

Ще помітніше, фахівці та ШІ звернули увагу на зростання кореляції криптовалюти з ризиковими активами — фактор, який може бути особливо важливим з огляду на геополітичну та економічну нестабільність на початку 2026 року.

Водночас важко заперечити, що тенденції в динаміці Біткоїна загалом підтримують логіку AI.

На відміну від інших популярних «тихих гаваней» — насамперед золота та срібла — які від початку 2026 року один за одним оновлюють історичні максимуми (ATH), BTC здебільшого реагує на негативні новини падінням вартості.

За матеріалам finbold.com.

