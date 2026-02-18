Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

Фізичні особи отримали нові можливості для верифікації терміналів Starlink. Окрім ЦНАПів, подати заявку на включення пристрою до білого списку відтепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти по всій країні

Мета — забезпечити прозорий облік терміналів супутникового зв’язку під час війни, відрізняти українські пристрої від ворожих та блокувати обладнання, яке можуть використовувати окупанти.

Кожен підтверджений термінал потрапляє до білого списку й працює без обмежень. Неверифіковані пристрої не активуватимуть, щоб унеможливити використання супутникового зв’язку у ворожих безпілотниках.

Як пройти верифікацію

Для фізичних осіб діють такі правила:

один термінал можна верифікувати дистанційно, без демонтажу;

якщо пристроїв більше одного (до трьох на одну людину), їх потрібно принести із собою до відділення.

Цікаве по темі: Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

Із собою необхідно мати паспорт (ID-картку, книжечку або закордонний паспорт), РНОКПП, UTID або Dish ID, серійний KIT-номер комплекту (зазвичай на коробці), а також номер облікового запису Starlink.

У Новій пошті радять попередньо зареєструвати дані онлайн, щоб пришвидшити процедуру у відділенні. На кожен термінал створюється окремий документ, після чого дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації України. Статус верифікації можна відстежувати в особистому кабінеті застосунку Starlink.

Для компаній та військових — інші канали

Процедура у відділеннях діє виключно для фізичних осіб. Юридичні особи можуть зареєструвати пристрої повністю онлайн через портал Дія. Військові — через систему DELTA або відповідальних осіб у своїх підрозділах.

Розширення точок верифікації має спростити доступ до процедури та посилити контроль за використанням супутникового інтернету в Україні під час війни.

Джерела: Дія, Нова пошта, Укрпошта.