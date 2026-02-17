Sinsay перетвориться на маркетплейс — чого чекати користувачам

Польський ритейлер LPP, власник брендів Reserved, Cropp, Mohito, House і Sinsay, наголошує: головний критерій оцінки компанії для інвесторів — прибутковість, а не масштаб мережі чи темпи відкриття нових магазинів

Про це в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив президент групи Марек Пєхоцький, окресливши фінансові пріоритети та плани розвитку Sinsay.

Він наголосив, що «інвестори оцінюють нас передусім за прибутками». Йдеться про чистий прибуток, операційний результат і EBITDA. Інші показники — зростання продажів, експансія, нові формати — мають працювати на кінцевий фінансовий результат, а не замінювати його. Якщо масштаб не трансформується у прибутковість, компанія не виконує очікувань акціонерів.

Пєхоцький підкреслив, що навіть у складному ринковому середовищі LPP прагне зберігати динаміку зростання прибутків. Важливу роль у цьому відіграють інвестиції в логістику та інфраструктуру. Компанія вже вклала понад 1 млрд злотих у розвиток складських потужностей і цифрових рішень, що дозволяє оптимізувати витрати та підвищувати ефективність операцій.

Окремий акцент — трансформація Sinsay у маркетплейс. Перші товари від сторонніх продавців можуть з’явитися на платформі протягом 6–12 місяців, тобто у 2026 році. За словами CEO, Sinsay має близько 20 млн відвідувань сайту щотижня, і компанія прагне використати цей трафік для розширення асортименту без втрати впізнаваності бренду.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

При цьому маркетплейс не перетвориться на універсальний майданчик «для всього». Пропозиція залишатиметься узгодженою зі стилем Sinsay — без категорій, що не відповідають позиціонуванню бренду. У перспективі п’яти років цей напрям може стати помітною частиною бізнесу групи.

У розмові також ішлося про конкуренцію з Temu та Shein. Пєхоцький визнав, що ці гравці відтягнули частину попиту, однак LPP робить ставку на омніканальну модель — поєднання фізичних магазинів, e-commerce та сервісів для клієнтів. Саме локальна присутність і рівень обслуговування, на думку керівництва, можуть стати конкурентною перевагою.

Окремо компанія підтвердила повне списання активів у росії, визнавши, що повернення цих коштів є малоймовірним. Такий підхід у LPP пояснюють бажанням зберігати прозорість перед інвесторами.

Таким чином, стратегія групи поєднує масштабування цифрових платформ із жорсткою фінансовою дисципліною. Ключове завдання — не просто зростати, а демонструвати стабільну прибутковість, яку ринок капіталу вважає головним показником ефективності.

