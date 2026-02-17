Meta закриває Messenger.com — що зміниться для користувачів

Meta оголосила, що окремий сайт Messenger.com припинить роботу як вебплатформа для листування. Із квітня 2026 року користувачів автоматично перенаправлятимуть на facebook.com/messages, де й залишиться доступ до чатів у браузері

Що зміниться для користувачів

Листування на комп’ютері у браузері буде доступне лише через facebook.com/messages. У Meta запевняють, що інтерфейс і основні можливості чатів залишаться майже без змін, хоча сервіс переїде на інший домен. Після вимкнення Messenger.com автоматичне перенаправлення працюватиме для всіх, хто відкриватиме стару адресу.

Найбільше це зачепить людей, які користувалися Messenger без акаунта Facebook або мали деактивований профіль, але продовжували спілкування через вебверсію. Для них після закриття сайту фактично залишиться лише один варіант — Messenger у мобільному застосунку. Якщо ж вони хочуть і далі листуватися в браузері, доведеться відновити профіль у Facebook.

Ще один момент — історію чатів можна відновити на будь-якій платформі за допомогою PIN-коду.

У повідомленні Meta також зазначає, що десктопний застосунок Messenger уже недоступний. Компанія не пояснює причини відмови від окремого домену, але крок виглядає як продовження консолідації продуктів навколо основної платформи Facebook та спрощення підтримки вебверсії.

Раніше ми також писали, що компанія Meta запускає нову функцію під назвою Vibes — стрічку у застосунку Meta AI та на сайті meta.ai для створення й перегляду коротких відео, згенерованих штучним інтелектом (ШІ). По суті, це TikTok чи Instagram Reels, але кожне відео — суцільний ШІ-контент.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск у дописі в Instagram, де виклав низку таких відео. В одному пухнасті істоти перестрибують із кубика на кубик, в іншому — кіт вимішує тісто, а ще в одному — давньоєгипетська жінка робить селфі на балконі з видом на стародавній Єгипет.

