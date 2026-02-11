close-btn
Facebook увімкнув монетизацію для українських користувачів

11.02.2026 19:40
Ольга Деркач

Компанія Meta відкрила українським авторам доступ до монетизації у Facebook. У січні перші виплати почали отримувати креатори з аудиторією 5–10 тис. підписників. Для ринку це означає новий фінансовий стимул створювати контент саме у Facebook, а для брендів і рекламодавців — потенційне розширення інвентарю та форматів розміщення

Фото: chatgpt.com

Про це повідомив Telegram-канал Digital masons.

Монетизація запускається через Content Monetization Program. У межах програми доступні Unified Program, Facebook Stars (Зірки), підписки (Subscriptions) і брендований контент (Branded Content).

Meta посилює конкуренцію з іншими платформами й готова винагороджувати не лише відео, а й фото та текстові дописи. Логіка проста: більше якісного контенту підвищує активність, утримує увагу користувачів і створює більше можливостей для рекламних вставок, зокрема у відео від 3 хвилин і Reels. Компанія ділиться частиною прибутку, щоб стимулювати авторів публікувати більше.

Для маркетологів це може означати зниження вартості залучення через збільшення рекламного інвентарю, точніший таргетинг завдяки більшій кількості поведінкових сигналів, а також нові формати присутності в контенті авторів — зокрема через Ads on Images або Performance Bonus.

Нагадаємо, що компанія Meta запустила нову функцію під назвою Vibes — стрічку у застосунку Meta AI та на сайті meta.ai для створення й перегляду коротких відео, згенерованих штучним інтелектом (ШІ). По суті, це TikTok чи Instagram Reels, але кожне відео — суцільний ШІ-контент. Гендиректор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск у дописі в Instagram, де виклав низку таких відео. В одному пухнасті істоти перестрибують із кубика на кубик, в іншому — кіт вимішує тісто, а ще в одному — давньоєгипетська жінка робить селфі на балконі з видом на стародавній Єгипет.

Рубрики: FacebookГрошіСвітНовиниМета
