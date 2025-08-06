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PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

06.08.2025 17:10
Микола Деркач

Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories — публікували відео з виграшами та залишали активні посилання на сайти

PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

Фото: playcity.gov.ua, freepik.com

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

«Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти», — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри нагадали: рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:

  1. Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо.
  2. Контент має бути позначений як 21+.
  3. Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди.
  4. Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів.
  5. Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

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«Помітили підозрілу рекламу казино? Надсилайте скриншоти та посилання сюди — info@playcity.gov.ua, — додали у Мінцифри. — Дякуємо Meta за швидку реакцію на проблему. Закон — єдиний для всіх гравців ринку. І кожен порушник буде заблокований, незалежно від кількості підписників чи звʼязків зверху».

Нещодавно ми також писали, що у межах боротьби з нелегальною діяльністю у гральному бізнесі нещодавно створений регулятор ринку азартних ігор PlayCity вже заблокував 1300+ нелегальних казино.

Крім того, БЕБ розслідує майже 80 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор чи лотерей.

«Для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки. Так до держбюджету надійшло понад 9 мільярдів гривень від легальних казино за перше півріччя 2025 року. І наше партнерство з БЕБ — ще один крок до прозорого ринку, де кожен гравець захищений, а бізнес — платить податки, — пишуть у Мінцифри. — Вдячні команді БЕБ за підтримку і позицію. Спільна робота та цифровізація сфери — ключ до формування чесного, безпечного і справедливого ринку».

Нагадаємо, що державне агентство ПлейСіті розпочало роботу і запустило власний сайт на початку червня 2025 року.

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Рубрики: FacebookЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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