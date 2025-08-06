PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories — публікували відео з виграшами та залишали активні посилання на сайти

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

«Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти», — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри нагадали: рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:

Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо. Контент має бути позначений як 21+. Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди. Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів. Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

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«Помітили підозрілу рекламу казино? Надсилайте скриншоти та посилання сюди — info@playcity.gov.ua, — додали у Мінцифри. — Дякуємо Meta за швидку реакцію на проблему. Закон — єдиний для всіх гравців ринку. І кожен порушник буде заблокований, незалежно від кількості підписників чи звʼязків зверху».

Нещодавно ми також писали, що у межах боротьби з нелегальною діяльністю у гральному бізнесі нещодавно створений регулятор ринку азартних ігор PlayCity вже заблокував 1300+ нелегальних казино.

Крім того, БЕБ розслідує майже 80 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор чи лотерей.

«Для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки. Так до держбюджету надійшло понад 9 мільярдів гривень від легальних казино за перше півріччя 2025 року. І наше партнерство з БЕБ — ще один крок до прозорого ринку, де кожен гравець захищений, а бізнес — платить податки, — пишуть у Мінцифри. — Вдячні команді БЕБ за підтримку і позицію. Спільна робота та цифровізація сфери — ключ до формування чесного, безпечного і справедливого ринку».

Нагадаємо, що державне агентство ПлейСіті розпочало роботу і запустило власний сайт на початку червня 2025 року.

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