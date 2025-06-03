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В Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор

03.06.2025 10:10
Ольга Деркач
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Державне агентство ПлейСіті вже розпочало роботу і запустило власний сайт. Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим

В Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор

В Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор Фото: freepik.com

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України на своєму сайті.

ПлейСіті створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу. Керівником держагентства став Геннадій Новіков — юрист з досвідом у публічному управлінні. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ. Завдяки досвіду й розумінню особливостей цієї сфери підтримував бачення Мінцифри щодо розформування неефективного регулятора.

На попередній посаді Геннадій Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафних санкцій.

ПлейСіті ставить перед собою низку важливих завдань, що мають забезпечити прозорість, цифровізацію та безпеку грального ринку в Україні. Одне з головних — повна цифровізація процесу видачі ліцензій. Відтепер рішення ухвалюватимуться не вручну, а електронною системою, яка діятиме за чіткими критеріями, визначеними законодавством. Це дозволить усунути людський фактор і забезпечити однакові, прозорі правила для всіх учасників ринку.

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Паралельно запускається державна онлайн-система моніторингу, яка в режимі реального часу стежитиме за роботою легальних казино. Водночас ПлейСіті продовжить блокувати сайти та застосунки нелегальних операторів. Особливу увагу також приділено лотерейному ринку, який нині функціонує без ліцензійних умов і, відповідно, не контролюється державою й не сплачує обовʼязкові платежі. У найближчих планах — повноцінний перезапуск цієї сфери.

Ще один важливий крок — оновлення реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Новий реєстр буде створено на платформі Дія.Engine — із дотриманням усіх норм захисту персональних даних і з розширеним функціоналом для операторів. Подання заявки на обмеження доступу до гри стане максимально простим: достатньо буде кількох кліків на порталі Дія.

Окремим напрямом роботи є очищення ринку від казино з російським слідом. ПлейСіті, у тісній співпраці з правоохоронними органами, працюватиме над накладенням санкцій і анулюванням ліцензій операторів, які мають звʼязок з рф.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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