У застосунку Резерв+ зʼявилися два нові сервіси

У застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення

Про це повідомило Міністерство оборони України на своєму офіційному сайті.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

«Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Крім того, оновлений застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ вже доступний у версії 1.6.0. тепер користувачі отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх внесено до розшуку або знято з нього.

Основні нововведення в оновленні:

доступ до розширеної інформації з реєстру «Оберіг» — можна переглянути, які дані зібрані про користувача: місце роботи, наявність правопорушень тощо.

увімкнено push-сповіщення про зміну інформації в «Оберезі».

додано нові типи запитів на корекцію даних, зокрема можна оновити місце роботи, щоб пришвидшити процес бронювання.

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