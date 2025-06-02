close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Резерв+ зʼявилися два нові сервіси

02.06.2025 19:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

У застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення

У застосунку Резерв+ зʼявилися два нові сервіси

У застосунку Резерв+ зʼявилися два нові сервіси Фото: mod.gov.ua

Про це повідомило Міністерство оборони України на своєму офіційному сайті.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.  Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

«Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Цікаве по темі: Українцям необхідно оновити Резерв+ — Міноборони

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Крім того, оновлений застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ вже доступний у версії 1.6.0. тепер користувачі отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх внесено до розшуку або знято з нього.

Основні нововведення в оновленні:

  • доступ до розширеної інформації з реєстру «Оберіг» — можна переглянути, які дані зібрані про користувача: місце роботи, наявність правопорушень тощо.
  • увімкнено push-сповіщення про зміну інформації в «Оберезі».
  • додано нові типи запитів на корекцію даних, зокрема можна оновити місце роботи, щоб пришвидшити процес бронювання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

Біткоїн обігнав Google і став 6-м за величиною активом у світі

OpenAI випустила ШІ-агента для програмування

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Премія «Вчасно.Кращі» вдруге відзначила лідерів цифровізації 02.06.2025

Премія «Вчасно.Кращі» вдруге відзначила лідерів цифровізації
Як вибрати платіжну систему для інтернет-бізнесу: поради та огляд hutko 02.06.2025

Як вибрати платіжну систему для інтернет-бізнесу: поради та огляд hutko
Revolut відновить надання криптопослуг в США 02.06.2025

Revolut відновить надання криптопослуг в США
Stripe запустив перший у світі ШІ для платежів 30.05.2025

Stripe запустив перший у світі ШІ для платежів
У Дії запускається мультишеринг документів — як скористатися 30.05.2025

У Дії запускається мультишеринг документів — як скористатися
Telegram планує залучити $1,5 млрд через продаж облігацій 29.05.2025

Telegram планує залучити $1,5 млрд через продаж облігацій
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика
ТОП статей 28.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика

 Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
ТОП статей 23.05.2025

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
Останні новини
Сьогодні  20:20

Кійосакі назвав «найвигідніший актив» 2025 року

 Сьогодні  19:20

У застосунку Резерв+ зʼявилися два нові сервіси

 Сьогодні  18:20

Ціна Dogecoin обвалилася нижче рівня підтримки $0,2 — що далі

 Сьогодні  17:20

Землю накрила потужна та тривала магнітна буря — деталі

 Сьогодні  16:20

Скільки заробили великі та середні підприємства у 2025 — Гетманцев

 Сьогодні  15:40

Біткоїн може впасти до $88 000 — криптоексперт

 Сьогодні  15:00

Премія «Вчасно.Кращі» вдруге відзначила лідерів цифровізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber