Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

За даними Національного банку України, на початку 2025 року у 60 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) налічувалося 70,4 млн вкладів від громадян та ФОПів

Про це йдеться у матеріалі finance.ua.

Зазначається, що більшість заощаджень зберігаються у національній валюті — це 60 млн вкладів на загальну суму 892,8 млрд гривень. Водночас з початку року сума гривневих вкладів зменшилася на 6,7 млрд гривень.

Іноземна валюта становить понад третину загального обсягу (35,9%) — 10,4 млн вкладів на суму майже 500 млрд гривень. На відміну від гривневих, валютні вклади зросли — на 7,3 млрд гривень.

Найбільше коштів зберігають у державному ПриватБанку — 24,1 млн вкладників тримають 522,9 млрд грн.

На другому місці — також державний Ощадбанк із 13,1 млн вкладників та сумою вкладів 215 млрд гривень.

Замикає трійку лідерів приватний Універсал Банк — 9,4 млн вкладників із заощадженнями на 110,5 млрд грн.

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Нагадаємо, вклади фізичних осіб нещодавно досягли історичного максимуму. У квітні, за оперативними даними, обсяг коштів населення в банках у гривні та валюті зріс на 2,9% і досяг рекордних 1 257,9 млрд гривень.

Попри це, банки зберігають високі ставки за кредитами для населення, тоді як депозитні — залишаються значно нижчими за рівень інфляції.

Раніше ми також писали, що з 4 квітня ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли у середньому на 1-1,5 в.п. Дохідність залежно від різних термінів коливається у межах 13-14,5%.

Так, середня дохідність за ультракороткими вкладами (3-6 міс.) становить 13-13,5% річних, діапазон середніх ставок за вкладами від 6 до 9 міс. — 13,5-14,5% річних, дохідність вкладів терміном 9-12 міс. — у середньому 13-13,5% річних. Вклади терміном на 1 рік дадуть середній дохід 13-13,5% річних.

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