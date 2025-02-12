Хто з ритейлерів сплатив найбільше податків у 2024

Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, хто з представників фуд-ритейлу сплатив набільше податків у 2024 році
Про це він написав у своєму Telegram.
«Продовжуємо інформувати про найвідповідальніших платників податків. Нині в центрі уваги — підприємства фуд-ритейл», — пише Гетманцев.
Як наголосив нардеп, фуд-ритейл — це галузь, яка забезпечує споживачів продуктами харчування та іншими товарами першої необхідності. В умовах економічної нестабільності їх роль стає особливо важливою.
«Не менш важливим є питання своєчасної та чесної сплати податків. Надходження до бюджету сприяють забезпеченню безпеки та стабільності країни — про це невтомно повторюємо і акцентуємо», — додає Гетманцев.
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Тож, за підсумками 2024 року, сумлінними платниками податків стали:
- АТБ-МАРКЕТ;
- СІЛЬПО;
- МЕТРО;
- НОВУС;
- Varus;
- АШАН Україна;
- ГУДВАЙН;
- Коло;
- ТАЙСТРА ГРУП;
- Грош;
- ШИК.
«Дякуємо підприємствам за відповідальність, стабільність і значний внесок у розвиток української економіки», — додав Гетманцев.
Нагадаємо, що Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, власники яких мають заплатити транспортний податок у 2025 році. Щороку відомство публікує список транспортних засобів, які підпадають під «податок на розкіш». Податок доведеться заплатити за авто не старше 5 років, залежно від марки та моделі.
Раніше ми писали, хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків. За минулий рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків. Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових
Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця.
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