Хто з ритейлерів сплатив найбільше податків у 2024

Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, хто з представників фуд-ритейлу сплатив набільше податків у 2024 році

Про це він написав у своєму Telegram.

«Продовжуємо інформувати про найвідповідальніших платників податків. Нині в центрі уваги — підприємства фуд-ритейл», — пише Гетманцев.

Як наголосив нардеп, фуд-ритейл — це галузь, яка забезпечує споживачів продуктами харчування та іншими товарами першої необхідності. В умовах економічної нестабільності їх роль стає особливо важливою.

«Не менш важливим є питання своєчасної та чесної сплати податків. Надходження до бюджету сприяють забезпеченню безпеки та стабільності країни — про це невтомно повторюємо і акцентуємо», — додає Гетманцев.

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Тож, за підсумками 2024 року, сумлінними платниками податків стали:

АТБ-МАРКЕТ;

СІЛЬПО;

МЕТРО;

НОВУС;

Varus;

АШАН Україна;

ГУДВАЙН;

Коло;

ТАЙСТРА ГРУП;

Грош;

ШИК.

«Дякуємо підприємствам за відповідальність, стабільність і значний внесок у розвиток української економіки», — додав Гетманцев.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, власники яких мають заплатити транспортний податок у 2025 році. Щороку відомство публікує список транспортних засобів, які підпадають під «податок на розкіш». Податок доведеться заплатити за авто не старше 5 років, залежно від марки та моделі.

Раніше ми писали, хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків. За минулий рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків. Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця.

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