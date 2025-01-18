Податкові надходження до бюджету 2019-2025: плани та реальність

Податкові надходження до бюджету України з 2019 року демонструють нестабільність — далеко не завжди і не в усіх сферах вдавалося досягти запланованих показників

Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло».

Як у 2019-2024 роках виконувалися плани щодо основних податкових надходжень?

У 2019 році до державного бюджету планували залучити:

546,1 млрд гривень внутрішніх податків на товари та послуги;

201,7 млрд гривень податків на доходи, прибуток і приріст ринкової вартості;

58,3 млрд гривень рентної плати.

План перевиконали лише за податками на доходи та прибуток, зібравши 217,1 млрд гривень (107,6%). Внутрішні податки виконали на 91,9% (502,1 млрд), а рентну плату — на 70,8% (41,3 млрд).

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У 2020 році було перевиконано плани за надходженнями:

від внутрішніх податків на товари та послуги: 538,9 млрд грн при плані 518,4 млрд;

від податків на доходи та прибуток: 226 млрд грн при запланованих 221,8 млрд.

План із рентної плати виконали на 86,9%, зібравши 47,1 млрд грн із запланованих 54,2 млрд.

У 2021 році всі плани з податкових надходжень були перевиконані:

внутрішні податки на товари та послуги — 699 млрд грн (105,4%);

податки на доходи та прибуток — 285,4 млрд грн (100,6%);

рентна плата — 75,6 млрд грн (103,3%).

У 2022 році, попри повномасштабну війну, план із рентної плати перевиконали на 113,8% — зібрано 81 млрд грн. Водночас надходження від внутрішніх податків на товари та послуги становили 569,4 млрд грн (73,9% від плану), а від податків на доходи та прибуток — 265,4 млрд (83%).

У 2023 році з податків на доходи та прибуток бюджет отримав 350,7 млрд гривень (120,5% від запланованого). Надходження від внутрішніх податків на товари та послуги становили 748,2 млрд гривень (97,6%), тоді як рентна плата забезпечила лише 56,1 млрд гривень, що відповідає 57,7% від плану.

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У січні–листопаді 2024 року бюджет отримав:

856,3 млрд грн від податків на товари та послуги (план — 999,7 млрд);

538,1 млрд грн від податків на доходи та прибуток (план — 569,7 млрд);

42,8 млрд грн рентної плати (план — 57,9 млрд).

На 2025 рік уряд планує значно збільшити надходження до бюджету. Очікується отримати 1 трлн 198,4 млрд гривень від внутрішніх податків на товари та послуги, 673,3 млрд від податків на доходи та прибуток і 58,2 млрд від рентної плати.

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