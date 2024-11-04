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У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків

04.11.2024 15:40
Ольга Деркач
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Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить суті податку на надприбутки, підриває довіру до державної політики та не є дієвим рішенням

У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків

У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків Фото: bank.gov.ua

Так вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард. Про це він розповів у інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

«Податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік: ви платите політичну ціну за підвищення податків, ви отримуєте великий опір… Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», — сказав Лессард.

За словами Тревора Лессарда, після повторного запровадження 50% податку на прибуток банки можуть скоригувати свою прибуткову стратегію, очікуючи можливого чергового підвищення.

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«Для них дуже раціонально підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову», — додав він.

Лессард підкреслив, що Україна має тривалу потребу у стабільних внутрішніх доходах. З огляду на подолання політичних викликів, пов’язаних із підтримкою податкових ініціатив у Верховній Раді, він зазначив, що «найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах».

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%. Банки вже сплачують найвищий корпоративний податок, і МВФ не підтримує ідею його збільшення. Минулорічне підвищення податку для банків до 50% мало бути одноразовим.

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Рубрики: БанкиГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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