МВФ вимагає від України підвищити податки та послабити гривню — Bloomberg

Цього тижня представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) збираються з українськими чиновниками в Києві для розгляду кредиту. В них є низка доволі різких умов

МВФ тисне на Україну щодо необхідності девальвувати національну валюту, знизити процентні ставки та підвищити податки, щоб закрити дефіцит бюджету країни. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних українських чиновників.

4 вересня представники Фонду прибули до Києва для переговорів з Україною щодо розширення фінансування. За їх підсумками країна може отримати $1,1 млрд, якщо буде підтверджено, що Україна досягає поставлених цілей програми та має достатні ресурси для виконання фінансових зобов’язань.

Водночас Нацбанк України виступає проти того, що гривня ще більше девальвувала. Нацвалюта втратила вже понад 10% з моменту скасування фіксованого обмінного курсу в жовтні. Такий крок поставить під сумнів спроможність регулятора підтримувати цінову стабільність. Також зниження курсу та підвищення податків завдадуть значних політичних збитків, оскільки населення бореться з наслідками війни з рф.

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До держбюджету України надійшло близько $122 млрд міжнародної допомоги від США, ЄС та інших союзників, а також МВФ. Але згідно з останніми оцінками прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, країна досі стикається з бюджетним дефіцитом у розмірі $15 млрд наступного року, який ще не був покритий фінансовими зобов’язаннями донорів.

Щоб допомогти закрити цю діру, МВФ підштовхуватиме НБУ девальвувати гривню швидшими темпами та пом’якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в нацвалюті та здешевити запозичення для Мінфіну.

За словами джерел, під час підготовки до переговорів МВФ також критично оцінив план уряду щодо підвищення податків, вважаючи його недостатньо амбіційним. Представники Фонду закликали Кабмін розглянути можливість розширення податкового базису. Однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість.

Нагадаємо, під час засідання 3 вересня Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №11416-д про підвищення податків. Для ухвалення не вистачило двох голосів. Документ відправили на повторне перше читання.

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