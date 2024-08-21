Підвищення податків в Україні є неминучим — МВФ

Збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент, зазначає Гевін Грей, керівник місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні

Іншими ключовими чинниками стабільності української економіки залишаються донорська допомога та реструктуризація державного боргу.

Грей підкреслив, що всі три складові цього комплексного пакета спрямовані на досягнення однієї мети — ефективного усунення фінансового дефіциту.

«Не варто думати, що це незалежні елементи, вони взаємопов’язані», — вважає голова місії.

Грей зазначив, що затвердження запропонованого урядом податкового пакета підвищить готовність міжнародних партнерів продовжувати підтримку України. Це стане для них сигналом про серйозні зусилля держави досягти більшої самодостатності та зменшити залежність від зовнішньої допомоги, враховуючи значні витрати в середньостроковій перспективі.

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«Прогрес в ухваленні податкового пакета вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну, — сказав він під час дискусії про дефіцит держбюджету, організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС). — Донори очікують, що Україна виконає свою частину роботи й поступово ставатиме самодостатньою».

Він зазначив, що в МВФ спостерігають активні обговорення щодо змін у податкових ставках. Гевін Грей вважає це рішення неминучим, а прийняття податкового пакета важливим сигналом для міжнародних партнерів.

Голова місії також підкреслив, що через тривалу війну швидке економічне відновлення України буде відкладене. Бюджети на 2024 і 2025 роки повинні враховувати здатність країни обслуговувати свій борг.

До того ж, у 2025 році Україна потребуватиме більшого фінансування, ніж очікували аналітики МВФ. Хоча більша частина коштів надійде від міжнародних партнерів, внутрішній ринок також має відіграти важливу роль.

Нагадаємо, що законопроєкт про підвищення податків перепишуть. Останні тижні уряд, парламент та бізнес ведуть перемовини про зміни до законопроєкту № 11416 про підвищення податків. Його повинні винести на розгляд вже у вересні.

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За матеріалами: ain, Інтерфакс.