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Скільки податків сплатив Нафтогаз за 2024 рік: названо суму

14.08.2024 11:00
Ольга Деркач
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За сім місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року

Скільки податків сплатив Нафтогаз за 2024 рік: названо суму

Скільки податків сплатив Нафтогаз за 2024 рік: названо суму Фото: pixabay.com

Сума податків становить понад 53 млрд гривень. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

«Державі потрібна підтримка великого бізнесу, аби протистояти викликам війни. Підприємства Групи оперативно здійснюють податкові платежі в бюджети всіх рівнів. Лише у липні Нафтогаз сплатив у зведений бюджет України понад 6 млрд гривень», — зауважив Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Скільки податків сплатив Нафтогаз за 2024 рік: названо суму

Нагадаємо, що компанія Нафтогаз України внесла до державного бюджету платіж у сумі 14,3 млрд грн. Сума платежу включає 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн податку на прибуток, пов’язаного з ними. Загальна сума дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи «Нафтогаз», що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед усіх державних підприємств.

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Раніше ми писали, скільки податків сплатив Нафтогаз за травень. Згідно з даними компанії, у останній місяць весни вона сплатила до бюджету податків на суму 8,8 мільярда гривень. Це становить 8% усіх платежів, які контролюються Державною податковою службою України.

До того ж, ще 500 мільйонів гривень компанія перерахувала до місцевих бюджетів. Від початку року Нафтогаз сплатила 37,7 мільярда гривень податків, з яких 35 мільярдів гривень надійшло до державного бюджету, а 2,7 мільярда гривень — до місцевих бюджетів.

Крім того, ми писали, що ЄБРР надасть Україні €200 млн для підтримки Нафтогазу. Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу та зміцнення енергетичної безпеки.

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у різних напрямах сягнула майже 4 млрд євро. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як росія розпочала повномасштабну війну, і планує продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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