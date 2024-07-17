ЄБРР надасть Україні €200 млн для підтримки Нафтогазу

Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу та зміцнення енергетичної безпеки

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії.

«ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив для забезпечення стабільності функціонування енергетичного сектору України. Вдячний за розуміння нагальних потреб України та ухвалення необхідних рішень. Сьогоднішнє підписання є важливим кроком для посилення енергетичної стабільності України в умовах війни», — зазначив Марченко.

Після підписання договору сторони провели робочу зустріч, на якій обговорили стан реалізації спільних проєктів та подальші пріоритети співпраці.

Міністр фінансів України привітав Арвіда Тюркнера з призначенням на посаду та висловив готовність до конструктивної співпраці.

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На сьогодні у державному секторі реалізується десять спільних проєктів з ЄБРР загальним обсягом 2,1 млрд євро.

«ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України. Завдяки тісній співпраці з Банком ми впроваджуємо проєкти в енергетичному секторі, забезпечуємо підтримку ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відбудову інфраструктури та роботу бізнесу у приватному секторі», — зауважив міністр.

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у різних напрямах сягнула майже 4 млрд євро. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як росія розпочала повномасштабну війну, і планує продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

Під час зустрічі сторони обговорювали існуючі та потенційні механізми страхування від воєнних ризиків і підтримку ЄБРР ініціатив у цій сфері, зокрема, розвиток страхування майна від морських воєнних ризиків для суден, що використовуються для експорту товарів з чорноморських портів України.

Сторони зазначили, що пріоритетними сферами для залучення подальших інвестицій залишатимуться підтримка енергетичного сектору, включаючи інвестиції у відновлювані джерела енергії, відновлення інфраструктури та підтримка приватного сектору.

Нагадаємо, що ЄБРР планує виділити ПриватБанку €140 млн. Ця виплата від ЄБРР дозволить ПриватБанку покрити до 50% кредитного ризику за новими позиками на 400 млн євро в еквіваленті.

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За матеріалами: Міністерство фінансів України.