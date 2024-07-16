Де зберігати свою криптовалюту — відповідь технічного директора Ripple

Технічний директор Ripple Девід Шварц розкриває приховані небезпеки зберігання криптовалют на популярних біржах, таких як Coinbase

Девід Шварц приєднався до дискусії про те, де зберігати свої цифрові активи. Він не засуджував такі платформи, як Coinbase, однак нагадав, що якщо біржа збанкрутує, криптовалюта може «піти на дно» разом з нею.

Все почалося з того, що хтось запитав про страхування FDIC для своїх доларів на Coinbase. Шварц пояснив, що FDIC захищає вашу готівку лише в разі банкрутства банку, а не сам обмін. Загалом, якщо Coinbase збанкрутує, а в банку не вистачає коштів, щоб покрити всіх, багатьом не пощастить.

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Ситуація стала ще цікавішою, коли хтось згадав про можливість Coinbase використовувати банки, застраховані FDIC, для окремого зберігання доларів США. Теоретично це може зберегти гроші в безпеці, навіть якщо сама Coinbase потрапить у важку ситуацію. Шварц погодився, що це може спрацювати, але підкреслив, що Coinbase потрібно буде вести хороші записи, щоб переконатися, що кожен отримає свою справедливу частку, якщо банк все-таки збанкрутує.

Усе це підкреслює, що захистити свою криптовалюту може бути складно. Такі платформи, як Coinbase, зручні, але все ще пов’язані з ризиками. Отже, перш ніж розмістити всі свої монети на біржі, було б доцільно провести невелике дослідження та зрозуміти, що може статися, якщо справи підуть нанівець.

Нагадаємо, Coinbase готується до запуску нових функцій, які спонукатимуть користувачів розглядати її як основну платформу для повсякденних фінансових операцій.

Мета полягає в тому, щоб переосмислити Coinbase як основну фінансову організацію, розширивши її роль за межі криптовалютної біржі. Цей план відображає прагнення об’єднати цифрову валюту з мобільними технологіями як основними компонентами валютних бірж.

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За матеріалами U.Today