close-btn
PaySpaceMagazine

Де зберігати свою криптовалюту — відповідь технічного директора Ripple

16.07.2024 17:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Технічний директор Ripple Девід Шварц розкриває приховані небезпеки зберігання криптовалют на популярних біржах, таких як Coinbase

Де зберігати свою криптовалюту — відповідь технічного директора Ripple

Фото: unsplash.com

Девід Шварц приєднався до дискусії про те, де зберігати свої цифрові активи. Він не засуджував такі платформи, як Coinbase, однак нагадав, що якщо біржа збанкрутує, криптовалюта може «піти на дно» разом з нею.

Все почалося з того, що хтось запитав про страхування FDIC для своїх доларів на Coinbase. Шварц пояснив, що FDIC захищає вашу готівку лише в разі банкрутства банку, а не сам обмін. Загалом, якщо Coinbase збанкрутує, а в банку не вистачає коштів, щоб покрити всіх, багатьом не пощастить.

Читайте також: Ripple увійшла до числа 250 провідних фінтех-компаній світу: хто ще у списку

Ситуація стала ще цікавішою, коли хтось згадав про можливість Coinbase використовувати банки, застраховані FDIC, для окремого зберігання доларів США. Теоретично це може зберегти гроші в безпеці, навіть якщо сама Coinbase потрапить у важку ситуацію. Шварц погодився, що це може спрацювати, але підкреслив, що Coinbase потрібно буде вести хороші записи, щоб переконатися, що кожен отримає свою справедливу частку, якщо банк все-таки збанкрутує.

Усе це підкреслює, що захистити свою криптовалюту може бути складно. Такі платформи, як Coinbase, зручні, але все ще пов’язані з ризиками. Отже, перш ніж розмістити всі свої монети на біржі, було б доцільно провести невелике дослідження та зрозуміти, що може статися, якщо справи підуть нанівець.

Нагадаємо, Coinbase готується до запуску нових функцій, які спонукатимуть користувачів розглядати її як основну платформу для повсякденних фінансових операцій.

Мета полягає в тому, щоб переосмислити Coinbase як основну фінансову організацію, розширивши її роль за межі криптовалютної біржі. Цей план відображає прагнення об’єднати цифрову валюту з мобільними технологіями як основними компонентами валютних бірж.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Коли закінчиться справа Ripple проти SEC: відповідь представника XRP

Ripple Labs офіційно представила стейблкоїн Ripple USD (RLUSD)

6 AI-альткоїв, які можуть перевершити Ripple у 2024 році

За матеріалами U.Today

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня 16.07.2024

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня
Mt. Gox перевела 44 527 BTC на внутрішній гаманець: Біткоїн відреагував падінням 16.07.2024

Mt. Gox перевела 44 527 BTC на внутрішній гаманець: Біткоїн відреагував падінням
Китай розглядає можливість скасування заборони на Біткоїн: що відомо 15.07.2024

Китай розглядає можливість скасування заборони на Біткоїн: що відомо
Binance вносить значні зміни до ключових спотових пар на тлі відновлення крипторинку 15.07.2024

Binance вносить значні зміни до ключових спотових пар на тлі відновлення крипторинку
Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати 15.07.2024

Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати
Біткоїн демонструє аномальну волатильність та злітає до майже $63 000: причини 15.07.2024

Біткоїн демонструє аномальну волатильність та злітає до майже $63 000: причини
Вибір редакції
Всі
TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток
ТОП статей 16.07.2024

TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток

 Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему
ТОП статей 16.07.2024

Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему
Останні новини
Сьогодні  17:50

НБУ змінить інструкції щодо міжбанківських платежів

 Сьогодні  17:00

Де зберігати свою криптовалюту — відповідь технічного директора Ripple

 Сьогодні  16:20

Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний

 Сьогодні  16:00

Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок

 Сьогодні  15:40

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

 Сьогодні  15:00

НБУ запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом

 Сьогодні  14:20

Швейцарська Helvetas розширить підтримку українського бізнесу

 Всі новини