Акаунт на біржі Coinbase згодом замінить банківські картки — Браян Армстронг

Coinbase готується до запуску нових функцій, які спонукатимуть користувачів розглядати її як основну платформу для повсякденних фінансових операцій

Браян Армстронг, генеральний директор Coinbase, провідної американської криптовалютної біржі, розповів про майбутню траєкторію компанії в інтерв’ю CNBC. Армстронг поділився баченням розвитку пропозицій Coinbase, щоб зрівнятися або навіть перевершити ті, що надаються звичайними банками.

Мета полягає в тому, щоб переосмислити Coinbase як основну фінансову організацію, розширивши її роль за межі криптовалютної біржі. Цей план відображає прагнення об’єднати цифрову валюту з мобільними технологіями як основними компонентами валютних бірж.

Новаторські функції для підвищення фінансової активності

Coinbase готується до впровадження нових функцій, які спонукатимуть користувачів розглядати платформу як основну для повсякденних фінансових операцій. Армстронг пояснив, що амбіції Coinbase не полягають в тому, щоб стати традиційним банком; скоріше, вона хоче служити головним центром для фінансів клієнтів.

Інтеграція USD Coin для заощаджень в доларах США і майбутні доповнення, такі як безшовні банківські перекази, зроблять Coinbase багатогранним фінансовим інструментом для меценатів.

Перспективи криптовалют у платіжній екосистемі

Забігаючи наперед, Армстронг оптимістично оцінює перспективи цифрових активів у забезпеченні швидких, безвитратних глобальних платежів. Ця перспектива збігається з постійним вливанням криптовалют у рутинні фіскальні взаємодії та зростанням прийняття цифрових тендерів у численних галузях.

По суті, в міру того, як Coinbase розширює свої можливості, щоб перевершити традиційні банківські пропозиції, вона прагне трансформувати клієнтсько-фінансову взаємодію з акцентом на ефективність і захист.

Поточний прогрес натякає на оптимістичне майбутнє, в якому цифрові методи стануть стандартом для фіскального управління, кидаючи виклик старим банківським практикам і прокладаючи шлях до нової епохи фінансового суверенітету і повсюдної доступності.

Трансформація ландшафту фінтеху та цифрових активів

Армстронг повторив, що значна кількість провідних фінтех-компаній, що входять до списку Fortune 500, інвестують величезні кошти у створення універсальних інструментів. Ці інновації включають управління цифровими валютами та надання послуг, які зазвичай є ексклюзивними для банків.

Такі тенденції підкреслюють все більшу актуалізацію цифрових холдингів та їхній вплив на широкі фінансові інновації. Детальніше про це в нашому матеріалі “Як змінилася прихильність компаній Fortune 100 до криптовалют та блокчейну — звіт Coinbase”.

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За матеріалами icolink.com