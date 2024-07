Коли закінчиться справа Ripple проти SEC: відповідь представника XRP

Відомого в колах ентузіастів XRP адвоката Фреда Рісполі запитали, коли він очікує завершення справи SEC проти Ripple, яка має такий значний вплив на популярну криптовалюту. Рісполі, своєю чергою, назвав не одну, а дві дати

Юрист заявив, що очікує на вирок у справі, яка тягнеться вже понад три роки, в останній день липня цього року. Однак було б більш поетично, якби вердикт у справі SEC проти Ripple був винесений 13 липня, вважає Рісполі.

Ця дата важлива в контексті тогорічного рішення, коли суддя Торрес остаточно визнала, що XRP не є цінним папером. Тоді ціна криптовалюти навіть злетіла на 100% всього за кілька годин.

When are you expecting the ruling to come in? I expected it around June 20, but apparently delayed again

