Коли закінчиться справа Ripple проти SEC: відповідь представника XRP

Відомого в колах ентузіастів XRP адвоката Фреда Рісполі запитали, коли він очікує завершення справи SEC проти Ripple, яка має такий значний вплив на популярну криптовалюту. Рісполі, своєю чергою, назвав не одну, а дві дати

Юрист заявив, що очікує на вирок у справі, яка тягнеться вже понад три роки, в останній день липня цього року. Однак було б більш поетично, якби вердикт у справі SEC проти Ripple був винесений 13 липня, вважає Рісполі.

Ця дата важлива в контексті тогорічного рішення, коли суддя Торрес остаточно визнала, що XRP не є цінним папером. Тоді ціна криптовалюти навіть злетіла на 100% всього за кілька годин.

When are you expecting the ruling to come in? I expected it around June 20, but apparently delayed again — Crypto Moon Amsterdam ❌❌ ❌ (@CryptoAms020) July 2, 2024

Що відбувається зараз

Нагадаємо, що на цей час сторони сперечаються про суму відшкодування збитків. Річ у тому, що Ripple постраждала від того, що продажі XRP установам були визнані незареєстрованим продажем цінних паперів, і тепер має сплатити ці самі відшкодування.

Однак розмір збитків став причиною великого судового позову: SEC вимагає мільярди доларів, а криптовалютна компанія готова заплатити не більше $10 млн. Попри тривалий судовий процес, Ripple залишається непохитною у своєму захисті, стверджуючи, що вимоги SEC є непропорційними та необґрунтованими.

Детальніше про це ми писали раніше у нашому матеріалі “SEC проти Ripple: Ключові деталі клопотання про забезпечення позову на $2 млрд”.

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За матеріалами U.Today