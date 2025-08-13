close-btn
Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня

13.08.2025 16:00
Микола Деркач

Починаючи з 8 серпня Земля знаходиться під впливом потужних магнітних бурь — К-індекс тримається у червоній зоні — близько 6 балів за 9 бальною шкалою. Чого очікувати найближчим часом?

Фото: freepik.com

Для початку нагадаємо, що Сонце наразі знаходиться на піку своєї активності. Це 25-й сонячний цикл, що виявився значно потужнішим за прогнози експертів та найсильніший за останні 20 років. За даними NASA та NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Національне управління океанічних і атмосферних досліджень), цей пік припав приблизно на кінець 2024 та 2025 рік. У цей час фіксується найбільша кількість сонячних плям, спалахів і, відповідно, магнітних бурь.

За даними сервісу Meteoagent, останні п’ять днів (8-12 серпня 2025 року) виявились досить напруженими — К-індекс коливався на рівні 5-6,2 балів, що визнається вченими як високий рівень (червона зона). Згідно з прогнозами, до кінця тижня очікується певне послаблення бурь — до показника 3,7 балів (помаранчева зона — середній рівень).

При цьому варто наголосити, що як показує практика, реальний рівень геомагнітної активності часто виявляється вищим — на 1-3 бали — порівняно з онлайн-графіками, що доступні у режимі реального часу. Тобто фахівці постійно вносять корективи у свої звіти, і реальний показник, що спостерігався, можна дізнатися лише на наступний день.

Читайте також: Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Реакція людей на магнітні бурі

Навіть слабкі бурі (рівня G1 за шкалою NOAA) можуть позначитися на самопочутті чутливих людей. До поширених симптомів належать:

  • головний біль, коливання тиску, запаморочення;
  • дратівливість або розсіяність;
  • безсоння, тривожність, загострення психоемоційних станів;
  • загальне виснаження, втрата сил та енергії.

Лікарі радять у такі дні бути уважнішими до свого способу життя. Важливо дотримуватись режиму сну та відпочинку, не перенавантажувати організм, обмежити споживання кофеїну, алкоголю та міцного чаю. Особливо уважними повинні бути люди із серцево-судинними захворюваннями.

Щоб полегшити стан, варто більше бувати на свіжому повітрі, робити розминку, пити достатньо води, спробувати зменшити рівень стресу (дихальні техніки, медитація, прогулянки тощо) та обмежити використання телефонів і планшетів перед сном. Легка зарядка вранці допоможе підтримати тонус і покращити циркуляцію крові.

Раніше ми також писали, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.

